شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفع الحظر عن مكالمات "واتس أب" قريبا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
و وفقا لما نشر على موقع "الإمارات اليوم"، قال الكويتى "لقد زاد التعاون فعلياً مع واتس أب، ولمسنا قدراً جيداً من التفهم لأفكارنا من جانبهم فى العديد من القضايا.
وأضاف، "ربما يكون هناك رفع للحظر عن المكالمات الصوتية عبر "واتس اب"، وسيحدث ذلك فى القريب العاجل، هذا هو ما نعلمه ونفهمه من هيئة تنظيم الاتصالات هنا فى الإمارات.
وأجرى الكويتى، مقابلة تلفزيونية، وأكد خلال المقابلة، أن الإمارات عززت تعاونها مع كبريات المنصات التقنية العالمية، ومنها تطبيق "واتس أب" المملوك لشركة "فيس بوك"، وذلك بشأن مبادرات الأمن الوطنى.
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