شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبدأ العمل على تقنية اتصالات الجيل السادس 6G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن الصين بدأت رسميا البحث في تكنولوجيا الاتصالات من الجيل السادس 6G، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى تعزيز أحدث ابتكارات لاسلكية.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد التقى وزارات ومعاهد البحوث الحكومية الصينية هذا الأسبوع في اجتماع "تدشين" لإنشاء مجموعة وطنية للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الجيل السادس، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة العلوم والتكنولوجيا، والتي تنشرها وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

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وقد أصبحت التقنيات المتعلقة بخدمات الهاتف المحمول فائقة السرعة نقطة تعارض رئيسية بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة، حيث تتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لطرح شبكات الجيل الخامس اللاسلكية 5G ، والتي يمكن أن توفر سرعات للبيانات أسرع 20 مرة على الأقل من الجيل الرابع ووعد بدعم التكنولوجيات الجديدة مثل السيارات ذاتية القيادة والواقع المعزز.

وفي أبريل ، نشرت رويترز قصة نقلت عن مسؤولين كوريين جنوبيين أعلنوا النصر على الولايات المتحدة والصين كموقع لأول إطلاق تجاري في العالم لشبكة اتصالات 5G، حيث أكدوا على أساس أن الشبكة الجديدة متصلة بهاتف 5G الفعلي، إلا أن شركات الاتصالات الأمريكية مزاعم كوريا الجنوبية بأنها الأولى.

وتأتي خطوة بكين لبدء الأبحاث حول الجيل السادس بعد أيام من إطلاق أكبر ثلاث شركات اتصالات في البلاد خدمات الهاتف المحمول من الجيل الخامس على مستوى البلاد، وكانت الصين قد قالت في البداية إنها ستطلق خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول فائقة السرعة في أوائل العام المقبل ، لكنها سرعت من خطتها مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.