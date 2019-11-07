شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Topics ميزة جديدة من تويتر لتصفح التغريدات حسب اهتمامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة "تويتر" ميزة جديدة للمستخدمين تتيح لهم تصفح التغريدات حسب اهتماماتهم، فعادة ما يتابع الأشخاص على تويتر حسابات متخصصة فى مجالات التى يهتمون بها لتظهر لهم تغريداتهم، إلا أن هذه الحسابات قد تنشر فى بعض الأوقات تغريدات قد تكون بعيدة عن مجال اهتمام المستخدم، وهو الأمر الذى يسعى تويتر للتغلب عليه من خلال الميزة الجديدة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن ميزة Topics تتيح للمستخدمين متابعة الموضوعات التى تناسب اهتمامه وستعرض له تغريدات من كل المستخدمين الذين لا يتابعهم طالما تتوافق مع إحدى تلك الاهتمامات، وحتى الآن هناك أكثر من 300 موضوع اهتمام بشكل مبدئى، يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها وسيضاف المزيد لاحقاً.

Advertisements

يذكر أن تويتر بدأت فى اختبار هذه الميزة فى أندرويد منذ اغسطس الماضى، لكنها خلال الأسبوع الجارى ستبدأ بتوفيرها عالمياً لكل المستخدمين، وقد احتاجت تويتر إلى خبرات متراكمة طويلة في مجال تعلم الآلة وفهم اللغة حتى تقوم باختيار التغريدات وتصنيفها إلى اهتمامات.

وأوضحت الشركة أن تقنيتها تعتمد في البداية على خوارزمية تعمل على مسح التغريدات بحثاً عن كلمات مفتاحية معينة، ثم تنظر إلى الملف الشخصي لمرسل التغريدات لمعرفة إذا ما كان ينشر تغريدات بهذا المجال والاهتمام أم لا وذلك لإعطائه مستوى معين من المصداقية، وأخيراً تنظر في عدل التفاعل حول التغريدات مثل الإعجاب وإعادة التغريد والرد على التغريدة.