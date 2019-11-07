تقنيات RTX تنقل Modern Warfare إلى المستوى التالي من الجمال

أصبحت تقنيات RTX وتقنيات نفيديا Geforce المختلفة متاحة منذ الإنطلاق واليوم الأول مع أحدث إضافة في عالم ألعاب Call Of Duty والتي تصدر تحت إسم Modern Warfare لتعتبر كإعادة إنطلاق جديد للسلسلة ومحاولة بث روح جديدة داخل السلسلة بعدما عانت من الكثير من الإنتقادات من الجماهير والنقاد على حد سواء في الإصدرات الماضية.

عادت سلسلة Call Of Duty لجذورها وإستخدام الأسلحة الحقيقية والواقعية للغاية مع إصدارة Modern Warfare والتي تقدم قصة سودواية للغاية بالإضافة إلى طور لعب جماعي MultiPlayer مميز للغاية حاذ على إعجاب الجميع حول العالم ومن جميع الفئات المجتمعية ويضم طور 2v2 شديد الحماسية يعتبر هو التركيز الرئيسي للعبة، وبالطبع لأنها لعبة حروب وتقدم قصة سوداوية ونظام لعب جماعي مليئ بالكثير من التفجيرات والإنعكاسات فلن تجد أفضل من تقنيات RTX ونفيديا لتكون شريكاً تقنياً لها لتنقل مستوى رسوميات اللعبة إلى أعلى مستوى ممكن .

تقنيات RTX تقدم أداء مذهلاً داخل لعبة Call Of Duty Modern Warfare :

في الواقع فإن تقنيات RTX لا تقدم فقط شكلاً رسومياً جميلاً داخل اللعبة وعلى تأثيرات الإنفجارات والإنعكاسات المختلفة على الأسطح فقط ولكنها أيضاً تقدم لنا أداء تقني مذهل يجعلك قادراً على الإستمتاع باللعبة إلى أقصى درجة ممكنة من خلال الحصول على أعلى أداء ممكن وأعلى معدل إطارات ممكن مع الحفاظ على أعلى إعدادات رسومية دون التضحية بأي شيء، تقنيات RTX المختلفة مدعومة بشكل كامل في طور القصة و طور اللعب الجماعي الأساسي أما الأطوار الأخرى في اللعب الجماعي مثل Special Ops أو Ground War .

بالطبع هناك الكثير من الإعدادات التقنية التي يمكن أن نخوض في الحديث عنها مع لعبة Call Of Duty Modern Warfare ولكن لنسهل الموضوع ونجعله مستساغاً أكثر سنتحدث معكم عن أهم الإعدادات الموجودة في تقنيات RTX وتأثيرها على أداء اللعبة.

بشكل عام فإنك ستتمكن من تشغيل اللعبة مع بطاقة RTX 2060 على أقصى إعدادات مع الوصول إلى معدل إطارات 60 إطار في الثانية ثابت على دقة 1080p ولتتمكن من تشغيلها على دقة 1440p ستحتاج إلى بطاقة RTX 2060 Super و لدقة 4K ستحتاج إلى بطاقة 2080ti الرائدة في سلسلة RTX.

أما عن الأداء الفردي للتقنيات فسنتحدث عنها بشكل منفصل الآن :

– تقنية DirectX Raytracing :

تعتمد هذه التقنية بشكل أساسي على إتاحة مستوى أعلى من الظلال مع الأجسام المعقدة والمختلفة الموجودة في اللعبة عن طريق إستخدام طرق لمحاكاة تحركات الإضاءة في الحياة الواقعية لتصبح مشابهة لها في الألعاب، بالطبع هذا يبدو واضحاً مع الأجساد والأشياء ذات الحجم الصغير بالإضافة إلى الأجسام المعقدة مثل الأشجار وغيرها.

يبدو الأمر واضحاً للغاية في الصورة الموجودة بالأعلى حيث تستطيع بسهولة رؤية الكثير من التفاصيل الموجودة في الجدار الحجري والأعشاب والأشجار بالإضافة إلى ظلالهم وظلال الجنود الواقفين.

أما من ناحية الأداء فإن تفعيل تقنيات RTX بالطبع سيؤثر على أداء اللعبة ويقلل من أداءها ولكن المستوى الذي سيقل أو عدد الإطارات التي سيسقط منك نتيجة تفعيل التقنية ليس كبيراً ولن يؤثر على اللعبة بشكل كبير وسيظل بين معدل 15-18 إطار بحد أقصى وإليكم بعض المقارنات في الأداء مع البطاقات المختلفة :

في هذا الإختبار وضعنا بطاقة RTX 2080ti على دقة 4K وقمنا بقياس معدل الإطارات بين تشغيل تقنيات RTX وإغلاقها وكما ترى في الحالتين فأنت أعلى من معدل إطارات 60 إطار في الثانية .

وهنا مع دقة 1080p وبطاقة RTX 2080ti .

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– تأثير إضاءة الجسميات :

يعتبر هذا التأثير واحد من أهم تقنيات RTX حيث يعطي شكل واقعياً أكثر للإنفجارات عن طريق إضاءة كل جسيم على حدة مما يجعل الإنفجار يبدو واقعياً أكثر كما يبدو في الصورة بالأعلى.

بالصورة بالأسفل تجدون الفروق في الأداء على دقة 4K مع بطاقة 2080ti

تقنيات نفيديا المختلفة :

هناك مجموعة لا بأس بها من تقنيات نفيديا المختلفة التي تدعمها اللعبة والتي تجعل اللعبة تبدو أجمل وتجربة مشاركة اللعبة ومشاركة المحتوى من داخل اللعبة أفضل بكثير، فمثلاً تقنية Ansel التي تسمح لك بإلتقاط صور فنية من داخل اللعبة بسهولة للغاية بالإضافة إلى تقنية Highlights والتي تقوم بتسجيل اللحظات الهامة داخل اللعبة بشكل تلقائي دون أي تدخل منك من خلال الذكاء الصناعي الموجود داخل منصة Geforce.

تقنيات RTX في الألعاب الأخرى :

إن لم تكن من محبي Call Of Duty فلا تقلق هناك الكثير من العنواين الأخرى الهامة التي يمكنك أن تقوم بشراءها للإستمتاع بتقنيات RTX المختلفة الموجودة مع بطاقات RTX حيث توجد مكتبة واسعة من الألعاب المتنوعة التي تدعم هذه التقنية مثل Control والتي تستفيد للغاية من تقنيات الـ RTX بالإضافة إلى wolfenstein youngblood مع مجموعة كبيرة من الألعاب الهامة والتي ستصدر في العام القادم وتدعم هذه التقنيات مثل CyberPunk 2077 و Watch Dogs Legion لذا فإنه إختيار مناسب للغاية في الوقت الحالي أن تحصل على بطاقة من بطاقات RTX وتستثمر في توفير الكثير من وقتك والألعاب المميزة.

إحصل على اللعبة مجاناً :

يمكنك الآن الحصول على لعبة Call Of Duty Modern Warfare مجاناً عند شراءك أي منتج أو بطاقة رسومية من بطاقات Nvidia RTX وحتى أجهزة الابتوب والأجهزة المكتبية التي تأتي مزودة ببطاقات RTX من خلال المتاجر الموجودة داخل هذا العرض وهي أغلب المتاجر الرسمية والمعتمدة من نفيديا داخل معظم بلاد المنطقة العربية بالطبع، يمكنك معرفة جميع المتاجر والأماكن المتاح فيها هذا العرض وجميع عروض نفيديا الأخرى من خلال حسابات نفيديا الرسمية العربية على شبكات التواصل الإجتماعي والتي تجدها بسهولة عن طريق البحث عن @NVIDIAgeforceME