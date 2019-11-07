شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء برتغاليون يطالبون باتخاذ خطوات عاجلة للمحافظة على مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا علماء فى جامعة أفييرو البرتغالية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإدارة مياه الأمطار والاستفادة منها والتى ستنخفض فى المستقبل وفقًا لتوقعاتهم.

وطالب الباحثون بتنفيذ تدابير عاجلة فى المستقبل لإدارة مياه الأمطار بشكل أفضل، لأنهم يتوقعون أن يعانى البر الرئيسى للبرتغال، ما بين عامى 2046 و2065، من انخفاض فى معدل هطول الأمطار السنوى بنسبة 10% فى الشمال والساحل بأكمله ونحو 30% فى المناطق الداخلية والجنوب.

ودعا الباحثون، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، إلى اعتماد أنظمة جمع مياه الأمطار من أجل ضمان توافرها للرى والغابات، إلى جانب تنفيذ تخطيط متكامل لاستخدام الأراضى وتوافر مياه الأمطار والأنهار والمياه الجوفية.