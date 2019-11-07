تكنولوجيا: تقرير يؤكد على تقدم Xerox بعرض للإستحواذ على شركة HP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر تقرير جديد عبر CNBC يؤكد على أن شركة Xerox قد تقدمت بالفعل بعرض للإستحواذ على عملاق تصنيع أجهزة الحاسب HP.

بعد أن جاءت تسريبات سابقة حول دراسة شركة Xerox فكرة التقدم بعرض للإستحواذ على شركة HP، جاء تقرير CNBC اليوم ليؤكد على أن المحادثات حول صفقة الإستحواذ قد بدأت بالفعل بين Xerox و HP.

ولقد أشار تقرير CNBC إلى أن شركة Xerox قد تقدمت بعرض نقدي ولسعر السهم للإستحواذ على شركة HP، كما بدأت HP محادثات مع المدراء التنفيذين في شركة Xerox حول عرض الإستحواذ.

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ولقد أشار تقرير سابق من صحيفة وول ستريت، إلى أن Xerox تعمل على دراسة الإستحواذ على قسم أجهزة الحاسب، وقسم الطابعة في شركة HP، ولقد أشار التقرير إلى أن شركة Xerox التي تصل قيمتها السوقية إلى 8 مليار دولار، تحظى بدعم من أحد البنوك في هذه الصفقة للإستحواذ علىHP التي تصل قيمتها السوقية إلى27 مليار دولار.

وتعود ملكية شركة HP الآن إلى Hwellet Packard Enterprise التي أشتهرت ببيع الخوادم، وسعة تخزين البيانات، مع بعض الخدمات للشركات، أيضاً من المقرر أن تبيع Xerox حصتها في مشروع Fujifilm Xerox joint venture بقيمة 2.3 مليار دولار.

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