تكنولوجيا: ابتكار روبوت يمكنه التقاط أشياء معينة من داخل الثلاجة ثم إعادة ترتيبها

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يجرى الذكاء الاصطناعي هذه العملية من خلال الجمع بين التخطيط الآلي، وذلك استنادًا إلى الصور التي تم التقاطها من الأشياء، مع التعلم التجريبي.
ودمج عالم الروبوتات وسام بيجاني وزملاؤه في جامعة ليدز نهجين مختلفين، لمساعدة الذكاء الاصطناعي في تعلم كيفية القيام بذلك، وبالتالى حيلة الروبوت المزدوجة حققت النجاح في الاختبارات المعملية.
ويمكن تطبيق نفس الإعدادات للسماح للروبوتات بأداء العديد من المهام المماثلة، مثل تحديد موقع العناصر في المستودع، وعند الوصول إلى الثلاجة المزدحمة، يقوم بمهمته فى التقاط الشىء المحدد له.
وعلى الرغم من أن هذا النوع من العمليات قد يكون سهل بالنسبة لنا، إلا أن هذه المهمة معقدة للروبوت، حيث تتطلب منه إنشاء سلسلة من الحركات المنفصلة التي تؤدي إلى الهدف النهائي، والتي قد تستغرق وقتًا طويلاً في الحساب.
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