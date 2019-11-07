تسبب عطل فني تعرضت له شبكة فودافون في إنقطاع خدمة الإنترنت "ADSL" عن المشتركين . وبالتواصل مع خدمة العملاء في الشركة الشهيرة أكدوا وجود عطل فني في شبكتها على مستوى مصر وجاري العمل على إصلاحه، وتمنت خدمة العملاء يوماً سعيد لمشتركيها.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | عطل بشبكة فودافون يقطع «الإنترنت» عن مشتركيها في مصر .. خدمة العملاء تعتذر وتتمنى يوماً سعيداً لمشتركي الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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