شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح فاير فوكس يحظر تنبيهات المواقع بداية من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن هناك الكثير من المواقع على الويب التي تقدم للمستخدمين إشعارات منبثقة مزعجة في كل مرة يقوم بزيارتها، وعلى ما يبدو أن شركة موزيلا ترغب في التخلص من هذه المشكلة في متصفحها فاير فوكس.

وبحسب موقع thenextweb الهولندى، فبداية من مطلع العام المقبل ، ستمنع نسخة فاير فوكس من المتصفح على سطح المكتب(الإصدار 72) ستمنع إشعارات المواقع من الظهور وعرضها كرمز صغير في شريط العناوين.

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يذكر أنه في شهر أبريل ، أعلنت الشركة عن طرح هذا الاختبار لاختيار المستخدمين والوضع الليلي، حيث كان على المستخدمين الضغط فوق فقاعة الإشعارات بالتحديد لاتخاذ إجراء، كما بدأت في جمع البيانات حول كيفية تفاعل المستخدمين مع الإشعارات دون الكشف عن هويتهم.

ومن خلال هذه الدراسة ، وجدت أن 99 % من مطالبات التنبيهات كانت غير مقبولة و 48 % تم رفضها من قبل المستخدمين، ولاحظ أيضًا أنه إذا كانت المطالبات تستند إلى تفاعلات المستخدم ، فإنها حصلت على استجابة أكثر إيجابية. يمكنك قراءة الدراسة كاملة هنا.