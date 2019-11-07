تكنولوجيا: كيف يمكنك تفعيل الوضع المظلم لواتس آب على الويب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن واتس آب يختبر حاليا الوضع المظلم على نظام التشغيل أندرويد، لكن ماذا لو كنت ترغب في تشغيل الوضع المظلم على التطبيق على منصة الويب، حيث يمكن في الوقت الحالي تشغيله من خلال إضافة إلى متصفحى كروم وفاير فوكس، وفيما يلى نعرض خطوات ذلك كما يلى:

الوضع المظلم لواتس آب متصفح جوجل كروم متصفح جوجل كروم -ستحتاج في البداية إلى تثبيت إضافة Stylus . - حيث يمكن الحصول على Stylus من سوق Chrome الإلكتروني. - بمجرد التثبيت ، احصل على سمة الوضع المظلم من خلال الضغط فوق "تثبيت النمط". - قم بتحميل WhatsApp Web من جديد حيث ستلاحظ أنه أصبح يعمل فى الوضع المظلم. Advertisements - متصفح فاير فوكس - متصفح فاير فوكس إن الإجراء الخاص بـ Firefox هو نفسه تمامًا بالنسبة لمتصفح Chrome. فيما يلي الخطوات: احصل على Stylus من موقع موزيلا الرسمي. - قم بتثبيت السمة المظلمة منه - قم بتفعيل الوضع المظلم. ولعل الشيء الجيد في ملحق Stylus هو أنه يتيح لك التبديل بسهولة بين الوضع المظلم والمظهر القياسي بالغط فوق زر.

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