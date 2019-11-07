- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوفر ملصقات جديدة فى ميزة البث المباشر .. اعرف ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة يوتيوب عن ميزة جديدة تعرف بـ Super Stickers، والتي تدعم بعض المبدعين ومنشئي المحتوى، وذلك خلال البث المباشر لمساعدتهم في تحقيق إيرادات إضافية.
وبحسب موقع The Verge الأمريكى، يمكن لعدد محدود من منشئى البث المباشر على اليوتيوب تحقيق إيرادات إضافية عبر هذه الميزة الجديدة، حيث توفر ميزة Super Stickers ملصقات لشخصيات كرتونية، ويمكن للمتابعين شراء الملصقات لدعم المبدعين في البث المباشر على اليوتيوب، لكن في نفس الوقت، لا تسمح الملصقات الخاصة بالشخصيات الكرتونية في ميزة Super Stickers بالتخصيص.
ومن المقرر أن يتم إطلاق الميزة في 60 دولة في البداية لدعم مبدعي البث المباشر على اليوتيوب، على أن يزيد سن المستخدم عن 18 عام، كما يشترط أن تضم قناة المستخدم أكثر من 1000 مشترك، فيما كشف يوتيوب عن ميزة Super Stickers للمرة الأولى خلال فعاليات معرض VidCon لذي عقد في كاليفورنيا، وتوفر الميزة الآن بعدد 8 ملصقات، حيث تتميز 5 من الملصقات برسوم متحركة، ومن المقرر أن يوجه المعجبين والمتابعين رسائل لمبدعي البث المباشر على اليوتيوب من خلال هذه الملصقات.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: يوتيوب يوفر ملصقات جديدة فى ميزة البث المباشر .. اعرف ليه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.