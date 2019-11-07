شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Starship الجديدة ستنطلق مقابل مليونى دولار فقط لكل مهمة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أضاف ماسك خلال محادثة مع ل.ت جون طومسون، قائد مركز أنظمة الفضاء والصواريخ، والقيادة الجوية للقوات الجوية، "إذا كنت تفكر في تكاليف التشغيل، فربما يكون ذلك مليوني دولار فقط فى كل مرة".
وأكد ماسك، "هذا أقل بكثير من تكلفة صاروخ صغير، لذلك، هناك شيء يجب القيام به".
كما أنه قرب نهاية المحادثة التي استمرت 40 دقيقة، أعطى طومسون الكلمة لماسك ليقول أي شيء يريده لجمهور المستثمرين والمهندسين ورجال الأعمال والمسؤولين العسكريين، انتهز مؤسس ومدير شركة SpaceX الفرصة للتحدث عن أهمية الصواريخ المدارية القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، فهى السبب وراء انخفاض التكلفة وسهولة السفر فى الفضاء.
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