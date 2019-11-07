شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة الأقمار الصناعية تكشف أضرار حريق كينكيد الهائل فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث صورة التقطتها الأقمار الصناعية لمقاطعة سونوما بشمال كاليفورنيا عن الأضرار التي خلفها حريق كينكيد الهائل، حيث التقطت الصورة بواسطة القمر الصناعي تيرا التابع لناسا، والتى تكشف عن بقع رمادية داكنة لمنطقة محترقة ستذكر السكان إلى الأبد بهذا الحدث الذي يغير الحياة.



صورة حرائق كينكيد الجديدة

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر النقاط الساخنة، التى لاتزال مشتعلة، فى الصورة كنقاط صفراء تم التقاطها بواسطة مقياس الأقمار الصناعية المتقدم للانبعاثات الحرارية والإشعاعية (ASTER) التابع للقمر الصناعى.



حرائق كنكيد وتعد حرائق كينكيد الأكبر في شمال كاليفورنيا في مقاطعة سونوما، حيث احرق الحريق الذى اندلع يوم 23 اكتوبر 77758 فدانا من الاراضى ودمر 374 مبنى. Advertisements تسلط أحدث صورة الضوء على منطقة حول مدينة هيلدسبورغ ، والتي تضم أكثر من 11000 شخص، حيث تمتد علامات الحريق إلى ما يشبه الأميال في جميع أنحاء المنطقة وما زالت الأجزاء مشتعلة، حيث تظهر النقاط باللون الأصفر.



حرائق كنكيد

وقد تم إطلاق صور أخرى التقطها تيرا التابع لناسا والقمر الصناعي الخاص، وأظهرت الحريق بالكامل عندما اجتاحت النيران 20 ألف فدان في أقل من 48 ساعة خلال أكتوبر.

وهناك أيضا صور من WorldView-3، التي سلطت الضوء على الحافة الغربية من النار في الصور الملونة بالأشعة تحت الحمراء، التى أعطت بعضا من أهم تفاصيل الغطاء النباتي المحترق.