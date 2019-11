لعبة COD: Modern Warfare تنافس فيلم Joker

أعلنت شركة Activision عن تسجيل لعبة Call of Duty®: Modern Warfare® مبيعات بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار أمريكي حول العالم خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها. وحققت اللعبة أكبر نسبة مبيعات للأيام الثلاثة الأولى من طرحها بالمقارنة مع جميع نسخ لعبة Call of Duty® التي تم إطلاقها على منصة الألعاب من هذا الجيل، وسجلت أكبر نسبة مبيعات لإصدارات الألعاب الجديدة في عام 2019. كما سجلت Modern Warfare رقماً قياسياً جديداً كأكثر الألعاب الرقمية مبيعاً بتاريخ Activision. وخلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها المرتقب، تفوقت لعبة Call of Duty: Modern Warfare بمقدار يزيد عن ضعف مبيعات شباك التذاكر التي حققها فيلم Joker خلال الأيام الأولى من عرضه.

علاوة على ذلك، سجلت لعبة Modern Warfare أرقاماً قياسية جديدة على PlayStation Network لأكبر عدد من الطلبات المسبقة على لعبة رقمية، وأعلى نسبة مبيعات رقمية خلال ثلاثة أيام على منصة PlayStation 4. كما أصبحت Modern Warfare اللعبة الأكثر مبيعاً على الإطلاق بتاريخ ألعاب Call of Duty المخصصة لأجهزة الحاسوب، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في مبيعات عطلة نهاية الأسبوع على موقع ®Blizzard Battle.net بالمقارنة مع العام الماضي.

وبهذه المناسبة، قال بوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي لشركة Activision Blizzard: “حققت لعبة Call of Duty مجدداً أعلى نسبة مبيعات للألعاب الجديدة خلال العام، ما يبرهن على حضورها القوي والدائم على منصات الألعاب، والحواسيب، والهواتف المحمولة، ومنصات الرياضات الإلكترونية. وخلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها، تفوقت مبيعات لعبة Call of Duty: Modern Warfare بمقدار يزيد عن الضعف بالمقارنة مع مبيعات شباك التذاكر لفيلم Joker”.

بدوره، قال روب كوستيتش، رئيس شركة Activision: “حققت لعبة Modern Warfare خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها إجمالي عدد لاعبين وساعات لعب تزيد عن الإطلاق الافتتاحي لأي من ألعاب Call of Duty خلال الأعوام الستة الماضية. والأهم من ذلك، هو أن اللاعبين أبدوا إعجابهم واستمتاعهم بتجربة اللعب الرائعة هذه. وأتوجه بالتهنئة إلى Infinity Ward وجميع فرق عملنا المشاركين في تقديم هذه اللعبة المذهلة وعملية إطلاقها الرائعة. كما نتوجه بالشكر إلى مجتمع اللاعبين على دعمهم القوي. ويشكل إطلاق لعبة Modern Warfare الخطوة الأولى، ونعدكم بالمزيد من المفاجآت والتجارب الرائعة”.

وتشمل إحصائيات المبيعات عمليات البيع بالتجزئة وبيع الوحدات الرقمية للعبة Call of Duty: Modern Warfare وعائداتها، بما في ذلك مبيعات حزمة Defender DLC خلال الأيام الثلاثة الأولى من إطلاق اللعبة. وتستند أرقام المبيعات إلى معلومات البيع بالتجزئة للعملاء وبيانات وتقديرات Activision. وترتكز الإحصائيات الخاصة بمبيعات الفيلم المذكور إلى البيانات المتاحة للجمهور، في حين يستند إجمالي عدد اللاعبين وساعات اللعب إلى بيانات Activision. وترتكز الإحصائيات الخاصة بأعلى نسبة مبيعات للألعاب الجديدة على بيانات Activision وتقديراتها الداخلية باستثناء الألعاب المتاحة للعب مجاناً.

ويجمع الإصدار الجديد من اللعبة تحت مظلته المجتمع الضخم من عشاق Call of Duty من خلال إمكانية اللعب سويةً عبر جميع الأجهزة والمنصات (crossplay) والدعم المتقدم لتجارب اللعب، والتمتع بمجموعة كبيرة من محتوى ما بعد النشر الذي يتم توفيره مجاناً لجميع اللاعبين وعلى جميع المنصات. وتمتاز لعبة Call of Duty: Modern Warfare بمحرك ألعاب جديد يوفر تجربة غامرة وصوراً واقعية خلال جميع مراحل اللعبة.

وتتوافر لعبة Call of Duty: Modern Warfare حالياً للعب على أجهزة PlayStation 4، وXbox One، وأجهزة الحاسوب. وتشتمل اللعبة على إصدار جديد خاص بأجهزة الحاسوب، تم تطويره بالتعاون مع شركة Beenox، وسيتاح بشكل حصري عبر Blizzard Battle.net®، منصة الألعاب التابعة لـ Blizzard Entertainment.