تويتر تطلق ميزة تسمح لك بمتابعة مواضيع مخصصة

تعتزم شركة تويتر خلال الأيام المقبلة إطلاق ميزة جديدة باسم (المواضيع) Topics تهدف إلى مساعدة المستخدمين على عرض التغريدات التي تختص في موضوع معين دون غيرها.

ونقل موقع The Verge عن الشركة أن الميزة سوف تسمح للمستخدمين بمتابعة أكثر من 300 موضوع، تشمل مختلف المجالات، بما في ذلك: الرياضة، والترفيه، واللعب، وذلك بطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة الحالية في متابعة الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي. ولكن هنا، ستظهر تغريدات من حسابات قد لا يتابعها المستخدم، ولكنها تنشر تغريدات تختص في الموضوع المختار.

ويأمل مسؤولو تويتر في أن تجعل ميزة (المواضيع) المنصة أكثر سهولة للمستخدمين الجدد، أو حتى المستخدمين الحاليين الذين يبحثون عن طريقة لاكتشاف الحسابات، والمحادثات التي تهمهم. وكانت تويتر قد بدأت اختبار هذه الميزة في شهر آب/أغسطس الماضي على نظام التشغيل أندرويد، وتعتزم إطلاقها في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال (روب بيشوب) – الذي يرأس فريق ميزة “المواضيع”: “نحن نعلم أن السبب الرئيسي وراء استخدام الناس لتويتر هو متابعة الأشياء التي يهتمون بها”. وأضاف: “التحدي هنا في الصعوبة البالغة لفعل ذلك على تويتر يومًا بعد يوم”.

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وكانت تويتر قد أعلنت في شهر آب/أغسطس الماضي أنها ستبدأ في السماح للمستخدمين بمتابعة المواضيع المحددة على المنصة بالطريقة نفسها لمتابعة الحسابات الفردية، بحيث تظهر التغريدات المتعلقة بهذه الموضوعات مباشرةً داخل الجدول الزمني.

وتركز الميزة على مساعدة المستخدمين في العثور على حسابات ومجتمعات جديدة، وقالت الشركة في وقت سابق: إنها هي من سينسق المواضيع، مع تحديد التغريدات الفردية من خلال التعلم الآلي، بدلًا من الإشراف على التحرير. وسيكون بمقدور المستخدمين متابعة أشياء، مثل: آبل، وجوجل، للاطلاع على تغريدات متعلقة بهذه الشركات.

وتعني هذه الميزة إمكانية ظهور تغريدات أي شخص ضمن الجدول الزمني، لكن بالنظر إلى أن التغريدات منسقة من قبل تويتر، فإن المستخدم لن يرى أي تغريدات منخفضة الجودة. وتمثل هذه الخطوة أحدث جهود تويتر لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل محتوى على المنصة حتى لو كانوا لا يعرفون الحسابات التي ينبغي لهم متابعتها.

وسعت الشركة منذ سنوات إلى تسهيل إيجاد الأشخاص للأشياء القيمة في تويتر، إذ سمحت ميزة (اللحظات) Moments في السابق للناس بمتابعة الأحداث، مثل جوائز الأوسكار؛ أو لعبة رياضية.