سوار HONOR Band 5 الرياضي متوفر الآن في الإمارات

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، عن توفر سوار HONOR Band 5، أحدث جهاز تتبع شامل للياقة البدنية موجه لعملاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب الشركة، يمتاز السوار بشاشة AMOLED ملونة تعمل باللمس مقاس 0.95 بوصة، وخاصية تتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وأنماط متعددة من التمارين الرياضية واللياقة البدنية وثمانية خلفيات مخصصة، وهي متوفرة للشراء بسعر يبلغ 110 درهم إماراتي.

وفي إطار هذا الإعلان، قال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: “صممنا سوار HONOR Band 5 لإثراء حياة عملائنا ومنحهم فرصة التعبير عن أسلوبهم الشخصي. ويعمل السوار ذو التصميم الأنيق كجهاز لتتبع معدّل ضربات القلب واللياقة البدنية، ليكون شاملًا للعديد من المزايا في تصميم عملي وعصري. وقمنا بتزويده بخاصية SpO2 لتتبع مستويات تشبّع الأكسجين في مجرى الدم، مما يتيح للمستخدم تقييم تكيّف جسمه أثناء التدريبات أو في الارتفاعات العالية.”

تتبُّع الصحة على مدار الساعة

يوفر سوار HONOR Band 5 المدعّم بأحدث تقنيات تتبع معدل ضربات القلب HUAWEI TruSeen ™ 3.0، تتبُّع مباشر وأكثر دقة على مدار الساعة لمعدل ضربات القلب بهدف مساعدة المستخدم في مراقبة صحته ولياقته البدنية. ولا تُومض شاشة معدل ضربات القلب في الليل، كي لا تزعج المستخدم، ويتميز السوار أيضاً بمنبه معدل ضربات القلب الذي يهتز ويومض لتنبيه المستخدم عندما يتجاوز معدل ضربات القلب الحد الذي تم تحديده مسبقاً.

ويمتاز سوار HONOR Band 5 أيضاً بتقنية TruSleep™ التي تسجل النوم الخفيف والعميق تلقائياً وتراقب نوعية نوم المستخدمين. وهذه التقنية معتمدة من مركز العلامات الحيوية الديناميكية في كلية الطب بجامعة هارفارد، ومدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي من هواوي. ويمكن لـ TruSleep™ من تحديد ستة اضطرابات نوم شائعة وتقدم أكثر من 200 اقتراح مخصص لتحسين نوعية النوم. وتم تحسين الأداء بدقة تصل إلى 96.3% بالمقارنة مع أنماط الجيل السابق.

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تتبُّع احترافي للياقة البدنية

سوار HONOR Band 5 مقاوم للماء حتى أعماق تصل إلى 50 متراً ويسجل عدد ضربات اليد والسرعة والمسافة والفواصل والسعرات الحرارية المحروقة ومتوسط SWOLF (وحدة قياس فعالية السباحة) حسب أنماط السباحة، لمساعدة المستخدم على تتبع تقدمه وتحسين أسلوبه في السباحة.

ويعد السوار رفيقًا موثوقًا خلال التمارين الرياضية، فيتتبع تدريبات المستخدم عن كثب وتقدم توصيات لتحسين الأداء. كما يدعم مجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية والداخلية، بما في ذلك الجري في الهواء الطلق، والجري على جهاز المشي الكهربائي، وركوب الدراجات في الهواء الطلق، وركوب الدراجات الكهربائية في الأماكن المغلقة، والتدريبات الحرة، والمشي والسباحة وجهاز الإليبتيكال وآلة التجديف والمشي في الداخل.

التفاعل البسيط والخصائص الشاملة

زوّد السوار بشاشةAMOLED ملونة تعمل باللمس مقاس 0.95 بوصة ودقة 240 × 120 بكسل بمعدل 282 نقطة في البوصة، وهي سهلة القراءة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، وشحنها لمرة واحدة كافٍ لمدة 14 يوماً من الاستخدام العادي.

عند مزامنتها مع الهاتف الذكي، ينبه سوار HONOR Band 5 المستخدم بالمكالمات الواردة والرسائل النصية القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني وإشعارات SNS. وتتيح وظيفة التحكم عن بعد للمستخدمين التقاط الصور باستخدام الكاميرات الخلفية والأمامية للهاتف بنقرة واحدة. كما يستطيع المستخدمون عند تفعيل البلوتوث تحديد موقع الهاتف المقترن بها عبر خاصية العثور على الهاتف Find phone.