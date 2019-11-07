Xerox تفكر في الاستحواذ على HP

أفاد تقرير إخباري جديد بأن شركة (زيروكس) Xerox تدرس شراء شركة (إتش بي) HP، فيما قد يكون واحدة من كبرى عمليات الاندماج بين اثنتين من عمالقة التقنية الأمريكية في سوق الطابعات.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مصادر مطلعة أن مجلس إدارة (زيروكس) ناقش إمكانية شراء (إتش بي) يوم الثلاثاء. وذكرت الصحيفة أيضًا أن مناقشات (زيروكس) لا تزال مناقشات أولية؛ وقد لا تؤدي إلى تقديم عرض رسمي لشراء (إتش تي).

ويرى مراقبون أن هذا التقرير مفاجئ بالنظر إلى أن (إتش بي) أكبر من (زيروكس) بثلاثة أضعاف، إذ تبلغ قيمة (إتش بي) السوقية نحو 27 مليار دولار أمريكي، مقارنة بمواطنتها (زيروكس) التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 8 مليارات دولار. ولكن (زيروكس) أعلنت يوم الثلاثاء أنها تعتزم بيع حصصًا مختلفةً في أجزاء سابقة من أعمالها، وتتوقع الحصول على 2.5 مليار دولار نقدًا من عمليات البيع تلك. وذكرت الصحيفة أيضًا أن الشركة قد حصلت على مباركة من أحد البنوك الكبرى ووعد بتقديم قروض تغطي هذه الصفقة؛ في حالة المضي قدمًا.

ويُعتقد أن صفقة الاندماج بين (زيروكس)، و(إتش بي) قد تكون ذات معنى، بالنظر إلى أن كلتا الشركتين باعتا في السنوات الأخرى أجزاء منهما للحصول على المزيد من النقد، لتركزا على أعمال الطباعة التي لا تزال مربحة، ولكن الأرباح هذه تتضاءل كل عام.

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ولقد فاجأت (إتش بي) المستثمرين بنموها الذي كان أسرع مما توقعه كثيرون بعد انقسامها في عام 2015 إلى شركتين، بعد فصل أعمال الحوسبة الشخصية، والطابعة عن أعمال الأجهزة وخدمات الشركات. ولكنها في الأرباع الأخيرة بدأت تعاني.

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ومع أن (إتش بي) لا تزال قوية في مجال الحواسيب الشخصية، إلا أن أعداد العملاء الذين يشترون حبرها يتراجع، بعد أن كانت مبيعات الحبر مصدر ربح وفير للشركة. وكذا (زيروكس) – التي تتركز أعمالها على بيع الطابعات والخدمات للشركات – بدأت تعاني من تراجع في مبيعاتها خلال الأرباع السبعة الماضية.