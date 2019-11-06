شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يسعى لتغيير طريقة استخدامه.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف Dantley Davis نائب الرئيس التنفيذى لشئون التصميم والبحث بشركة تويتر، عن مجموعة من المزايا الجديدة التى تبحث فيها الشبكة الاجتماعية.

حيث نشر Davis تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر، تضم مجموعة من المميزات الجديدة التى يعمل تويتر على بحثها والنظر فى مدى إمكانية تطبيقها، إلا أن هذا لا يعنى أنها ستصدر قريبا، ولكنها تعطى نظرة عن الطريق الذى يسعى تويتر للعمل من خلاله.

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وبحسب التغريدة فإن المزايا التى يبحث فيها تويتر فيها، تضم ميزة إزالة المستخدم من محادثة متعددة الأطراف، ومنع إعادة نشر تغريدة معينة، وإلغاء عمل المنشن بدون موافقة المستخدم، أو حذف المنشن من أى محادثة بسهولة، إضافة إلى إمكانية تخصيص الجمهور القادر على رؤية التغريدة.

وقال Davis أن الهدف الرئيسى هو مواصلة تطوير المحادثات العامة على تويتر والحصول على ردة فعل حول الأفكار المطروحة ما يساعدهم فى تعديل أولويات أعمالهم.