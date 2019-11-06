شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. اكتشاف أول نجم متفجر فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في ذات اليوم السادس من نوفمبر، ولكن من عام 1572، لاحظ الفلكي الألماني فولفجانج شولير مستعرًا أعظم "سوبرنوفا"، وهو مصطلح يطلق على النجم المتفجر، حيث كان هذا النجم في كوكبة كاسيوبيا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان مشرقا مثل كوكب الزهرة فى السماء فى ذلك الوقت، ويمكن أن ينظر إليه حتى خلال النهار، ولقد ارتبك الفلكيون، لأنه بدا وكأنه نجم ظهر من العدم.



سوبرنوفا وكان شولير أول من رأى ذلك، لكن الفلكي الدنماركي تايكو براهي ينسب إليه الفضل في هذا الاكتشاف، حيث درس براي بالتفصيل وكتب كتابًا كاملاً عن هذا النجم الجديد الذى أصبح معروفًا باسمه "Tycho's Star". Advertisements



سوبرنوفا ولم يتم اكتشاف المستعرات الأعظمية فى ذلك الوقت، لذلك تم تصنيفه فى البداية على أنه نجم جديد وغريب Tycho's Star، ولكن فى الأربعينات أصبح سوبرنوفا. ولم يتم اكتشاف المستعرات الأعظمية فى ذلك الوقت، لذلك تم تصنيفه فى البداية على أنه نجم جديد وغريب Tycho's Star، ولكن فى الأربعينات أصبح سوبرنوفا.

نجم متفجر

ويعتقد العلماء الآن أنها نجمة صغيرة تسمى قزم أبيض انفجرت قبل آلاف السنين، نظرًا لأن Tycho's Star يبعد 13000 سنة ضوئية عن الأرض، فقد استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن أي شخص من رؤيته.