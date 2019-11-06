تكنولوجيا: vivo تقدم هاتف vivo Y5s في الصين بسعر 215 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم رسمياً عن هاتف vivo Y5s في السوق الصيني والذي انطلق في سوق تايلند وفيتنام الأسبوع الماضي بعنوان Y19، حيث يتميز الهاتف بنتوء علوي في الشاشة، مع كاميرة خلفية ثلاثية وسعر 215 دولار.

يتميز هاتف vivo Y5s بحجم شاشة 6.53 إنش، مع جودة عرض FHD بلس، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف vivo Y5s مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل ومستشعر ثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ويمكن للكاميرة الخلفية أن تدعم تصوير لقطات FOV بزاوية عرض 120 درجة، أو تصوير macro من مسافة 4سم.

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كما يدعم هاتف vivo Y5s معالج Helio P65، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتف بواجهة Funtouch OS 9.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie، كما يدعم بعض المميزات مثل Game Cube، مع مساعد Jovi الرقمي.

وتتميز البطارية في هاتف vivo Y5s بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، أو شحن معاكس بقدرة 5W، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بسعر 215 دولار.

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