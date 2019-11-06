شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا ترغب فى استجواب فيس بوك حول خطط "العملة المشفرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن فيس بوك سيحتاج للكشف عن مزيد من التفاصيل حول خططه بعد الفشل فى تقليل المخاوف التنظيمية فى أستراليا.

فوفقا لموقع TNW الهولندى، كشفت صحيفة أسترالية أن ثمانية من المنظمين فى البلاد وافقوا على استخدام سلطاتهم الرسمية للضغط على فيس بوك للحصول على إجابات، بينما يستعد لإطلاق Libra، ويأتى ذلك بعد فشل شركة التكنولوجيا العملاقة فى إقناع المنظمين بخطط "العملة المشفرة" فى اجتماع عقد فى أكتوبر.

وعلى غرار نظرائهم فى جميع أنحاء العالم، أعرب المنظمين الأستراليون عن قلقهم من تأثير "ليبرا" المحتمل على الأنظمة المالية الحالية، واستخدامه لأغراض غسل الأموال.

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وقالت إليزابيث هامبتون، نائبة المفوض فى مكتب مفوض المعلومات الأسترالى (OAIC): "إذا لم نحصل على إجابات عن هذه الأسئلة من الفريق الذى يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، فسوف نحتاج إلى التفكير فيما إذا كانت السلطات الرسمية تمارس حيثما كان ذلك متاحًا"، وذلك فى رسالة بريد إلكترونى أرسلت إلى المنظمين الآخرين.

ومضت الصحيفة قائلة إن لجنة متخصصة، مكلفة باستكشاف التهديدات المحتملة لهيئات الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، قالت فى يوليو إن "جميع الكيانات المنظمة" يمكن أن تتأثر إذا لم تخضع ليبرا لرقابة كافية، فيما لاحظت لجنة أسيك، وفقًا للوثائق التى شاهدتها الصحيفة أن "لجنة النظام الخاص بليبرا المقترحة تشكل أيضًا العديد من المخاطر والتهديدات، بما فى ذلك انتشار الحيل القائمة على ليبرا عبر تطبيقات الهاتف المحمول".

وأضاف "نتوقع أيضًا أننا قد نحدد المزيد من المخاطر والتهديدات بمجرد الحصول على مزيد من المعلومات"، وتأتى الأخبار بعد يوم واحد فقط من اقتراح مسودة تقرير الاتحاد الأوروبى أن البنك المركزى الأوروبى يصدر عملته الرقمية العامة لمواجهة ليبرا.