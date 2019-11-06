تكنولوجيا: Fossil تكشف عن ساعة Hybrid HR الذكية بعمر شحن يصل إلى أسبوعين وسعر 195 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Fossil عن ساعتها الذكية Hybrid HR التي تنطلق ببطارية يمكن أن تدعم المستخدم بعمر شحن حتى أسبوعين، كما تتوفر بسعر يبدأ من 195 دولار.

بعد أن رصدت ساعة في بعض التسريبات خلال الفترة الماضية انطلقت اليوم رسمياً، بدعم مميزات الساعات الذكية من رصد معدل ضربات القلب، ومتابعة نشاط المستخدم، مع متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، كما تعمل الساعة على دفع الإشعارات، أو لتنبيه المستخدم، والتحكم في تشغيل الموسيقى، وتأتي بميزة مقاومة الماء بمعايير 3ATM.

ساعة Hybrid HR تأتي بعقارب مادية للتوقيت، مع إضاءة مدمجة مع تقنية always-on readout لعرض التوقيت وقراءة الإشعارات الخاصة بوسائل التواصل، مع الرسائل والمكالمات المستلمة، ومن المقرر أن تتميز الساعة الذكية بوجه ساعة بحجم 42مم.

ويدعم الزر المادي في ساعة hybrid الذكية التخصيص للتحكم في تشغيل الموسيقى، عرض التاريخ، أو مهام أخرى، كما يأتي وجه الساعة الذكية بميزة التخصيص، مع ميزة تخصيص هدف للوصول إليه في الأنشطة الرياضية، مع أنماط متعددة للأنشطة الرياضية، وعرض تلقائي للتوقيت، مع إمكانية تخصيص وضبط التنبيهات، ونغمة الهاتف، مع تخصيص الإضاءة للرؤية في الظلام.

وتضم ساعة Hybrid HR سعة تخزين تصل إلى 16 جيجا بايت، مع مستشعر تسارع، ومستشعر لرصد ضربات القلب، كما تدعم تقنية الشحن السريع، لشحن نسبة 80% من البطارية في ساعة واحدة.

Advertisements

أيضاً تدعم الساعة الإتصال بتقنية البلوتوث 4.2 LE، مع تطبيق Fossil على الهاتف يدعم هاتف iPhone 5 مع نظام تشغيل iOS 10 والإصدارات الأعلى، أو الهواتف الذكية بنظام Android 5.0 أو الإصدارات الأعلى، كما تدعم الساعة الذكية كل السوارات المميزة بحجم 22مم، وتدعم مقاومة الماء بمعايير 3ATM.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Fossil Hybrid HR الذكية بتصميم من الفولاذ بسعر 215 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بتصميم جلدي بسعر 195 دولار، على أن تتوفر الساعة للبيع على موقع Fossil الرسمي الآن.

المصدر

اعلان

