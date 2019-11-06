هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف عن المواصفات الكاملة للهاتف Vivo S5

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo S5 في اليوم 14 من شهر نوفمبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فسوف يأتي الهاتف Vivo S5 مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 712 بتردد 2.3GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وبطارية بسعة 4010mAh، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

قبل أن نواصل، نود أن نشير إلى أنه تم رصد نسختين من الهاتف Vivo S5 في موقع الهيئة الصينية المذكورة آنفًا، واحدة تضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، بينما تضم النسخة الأخرى خمس كاميرات وهي نفسها الكاميرات الموجودة في النسخة الأولى مع إضافة كاميرتين إضافيتين بدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية.

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كما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Vivo S5 الجديد سيصل كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS الأحدث من الشركة الصينية. وبصرف النظر عن المواصفات التقنية، فقد تم كذلك اليوم تسريب بعض الصور الواقعية للهاتف Vivo S5، ولكنها تستعرض لنا فقط جزءًا من الواجهة الخلفية للهاتف.

على أي حال، من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo S5 بعد أكثر من أسبوع من الآن، وبالتالي فمن المرجح أن نسمع المزيد عن هذا الهاتف في الأيام القليلة المقبلة.