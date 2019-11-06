تسريب صورة رسمية أخرى للهاتف Huawei nova 6 5G القادم، وهذه المرة باللون الأحمر

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل فترة تم تسريب صورة رسمية للهاتف Huawei Nova 6 5G القادم من شركة Huawei، والآن نحن هنا مع صورة رسمية مسربة أخرى لنفس الهاتف، ولكن هذه المرة لدينا صورة للنسخة الحمراء اللون من هذا الهاتف والتي تتميز بإمتلاكها لشعار Nova في الخلف.

هناك ما لا يقل عن ستة أعضاء في سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series، لذلك لا يمكننا أن نتصور أن يكون الهاتف Huawei Nova 6 5G هو الهاتف الوحيد الذي سيحمل الرقم 6، ولكن إليك ما يمكن أن نعرفه من هذه الصورة.

كما هو الحال مع الهواتف الأربعة من أصل هواتف Huawei Nova 5 الستة، فسوف يضم الهاتف Huawei Nova 6 5G كاميرا أمامية مزدوجة في الثقب العريض الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان الهاتف Huawei Nova 6 5G سيضم كاميرا Time Of Flight بجانب الكاميرا الأمامية الأساسية أو ما إذا كانت الكاميرا الثانية ستكون عبارة عن كاميرا حقيقية تعمل على إستشعار معلومات العمق.

من المحتمل وجود كاميرا Time Of Flight في الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع الكاميرات الثلاثة التقليدية. أفضل ما يمكن الحصول عليه من النص المجاور للكاميرات الثلاثة هو ” AI Camera “، ولكن ليس المواصفات لسوء الحظ.

Advertisements

بعض هواتف Huawei Nova 5 جاءت مع شاشات OLED، ولكن الهاتف Huawei Nova 6 5G القادم سيضم شاشة LCD. هذه مجرد تكهنات تستند على الزر الكبير على الجانب، فهو يشبه تمامًا مستشعر بصمات الأصابع المثبت على جانب الهاتف Huawei Nova 5T، وبالتالي لو كان يضم شاشة OLED لكان يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

هذا ما يمكننا إستخلاصه من الصورة الرسمية التي بحوزتنا الآن. ومع ذلك، بما أن الهاتف Huawei Nova 6 5G موجود، فنحن نتوقع أن نرى المزيد من المعلومات حول الهواتف التي تشكل جزءًا من تشكيلة Huawei Nova 6 Series في الأسابيع المقبلة.

https://twitter.com/evleaks/status/1191665100064727041