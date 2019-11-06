الإعلان رسميًا عن LG G Pad 5 10.1 مع المعالج Snapdragon 821 وبطارية بسعة 8200mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - عادت شركة LG إلى سوق الأجهزة اللوحية من خلال إطلاق الجهاز اللوحي الجديد LG G Pad 5 10.1 في كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا اليوم. كما يوحي إسمه، فهذا الجهاز اللوحي يضم شاشة بحجم 10.1 إنش ويعمل بنظام الأندرويد، كما أنه يحتوي أيضًا على بطارية بسعة 8200mAh. هذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع كاميرتين، وظهر معدني كما أنه يدعم GPS و LTE و Bluetouth 4.2.

الشاشة نفسها تمتاز بحجم 10.1 إنش وبدقة +FullHD. هذا الجهاز اللوحي يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل، كما أنه يمتاز بسمك 8 ملمتر وبوزن 498 جرامًا.

يتميز الجزء السفلي بمكبرات صوتية مزدوجة بينما يضم الجزء العلوي منفذ سماعات الأذن 3.5mm. يضم الجانب الأيمن مستشعر بصمات الأصابع جنبًا إلى جنب مع أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل. وبغض النظر عن ذلك، فقد قررت شركة LG كذلك تزويد هذا الجهاز اللوحي بالمعالج Snapdragon 821، وبـ 4GB من الذاكرة العشوائية وبـ 32GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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كما يمكنك أن تتوقع، هذا الجهاز اللوحي الجديد من شركة LG يأتي مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة LG UX الخاصة بالشركة الكورية الجنوبية. وفيما يخص بطارية هذا الجهاز اللوحي، فهي تمتاز بسعة 8200mAh وتدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0.

تقول شركة LG أن هذا الجهاز اللوحي سيُكلف ما يُعادل 380 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، ولكن ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الجهاز اللوحي على الصعيد العالمي.