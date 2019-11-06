شاومي تعلن رسميًا عن هاتفها Redmi Note 8T

أعلنت شركة شاومي اليوم الأربعاء عن هاتفها الذكي الجديد (ردمي نوت 8تي) Redmi Note 8T الذي يقدم بعض التحسينات مقارنةً بهاتفها السابق (ردمي نوت8) Redmi Note 8 الذي أطلقته في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ولكنه أيضًا يختلف قليلًا في الشكل.

ويقدم (ردمي نوت 8تي) الجديد شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9 وطبقة حماية من زجاج (جوريلا جلاس 5) على الواجهة والظهر.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويضم (ردمي نوت 8تي) – الذي يأتي بسماكة 8.6 ميليمترات ويزن 200 جرام – معالجًا ثماني النوى (كوالكوم سنابدراجون 665)، ومعالج رسوميات من نوع (أدرينو 610). كما يضم الهاتف بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

ويمتاز هاتف شاومي الجديد بأنه يقدم 5 كاميرات، أربعة خلفية، وواحدة أمامية داخل نتوء الشاشة. وتبلغ دقة الكاميرات الخلفية48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير العريض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرتان الثالثة والرابعة، فهما بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4، وهما مخصصتان لتصوير العمق، وصور ماكرو التي تسمح بتصوير الأجسام القريبة جدًا. أما لكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ومن المزايا التي يمتاز بها هاتف (ردمي نوت 8تي) عن (ردمي نوت 8) دعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط، ودعم تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ويأتي مع حساس بصمة على ظهره، ويعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وسوف يتوفر هاتف شاومي بثلاثة ألوان: الأزرق، والأسود، والأبيض، وذلك بسعر 199 يوروًا لنسخة 4 جيجابايت / 64 جيجابايت، وسوف يبدأ طرحه في أوروبا اعتبارًا من 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في إيطاليا، وإسبانيا، ثم في 13 من الشهر في فرنسا، ثم في 15 من الشهر في ألمانيا.

هذا؛ وبالتزامن مع الإعلان عن هاتف (ردمي نوت 8تي) الجديد، أعلنت شاومي أيضًا عن إطلاق هاتفها (مي سي سي9 برو) Mi CC9 Pro – الذي أعلنت عنه أمس مع 5 كاميرات خلفية دقة إحداها 108 ميجابكسل – في الأسواق العالمية باسم (مي نوت 10) Mi Note 10.