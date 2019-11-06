تكنولوجيا: شاومي تعلن عن هاتف Mi Note 10 بمستشعر 108 ميجا بيكسل وقدرة بطارية 5260 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم رسمياً عن هاتف Mi Note 10 وهو الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Mi CC9 Pro، حيث يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل مع معالج Snapdragon 730G، وقدرة بطارية 5260 mAh، وسعر يبدأ من 608 دولار في الأسواق العالمية.

يتميز هاتف Mi Note 10 بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.47 إنش وبجودة عرض Full HD بلس، مع إطار سفلي للشاشة بسماكة 3.43مم، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 730G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وواجهة MIUI 11 التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie.

الهاتف يتميز أيضاً بتصميم زجاجي 3D مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5، كما يدعم تقينة NFC، ويأتي بتقنية مكبرات 1cc بمستوى صوتيات مرتفع، مع مدخل 3.5مم للسماعات، مع صوتيات عالية الدقة.

ويدعم هاتف Mi Note 10 بطارية بقدرة 5260 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W لدعم شحن نسبة 58% من البطارية في 30 دقيقة فقط، أو دعم شحن البطارية بشكل كامل في 65 دقيقة، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الشاشة.

الكاميرة الخلفية في هاتف Mi Note 10 تأتي بإعدادات خماسية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بحجم 1/1.33، ويدعم OIS، مع تقنية دمج كل 4 بيكسل في نقطة واحدة لإنتاج بيكسل أكبر ودعم التصوير RAW بإطارات متعددة، مع خوارزمية تدعم إلتقاط تفاصيل أكثر دقة في الإضاءة المنخفضة.

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ويأتي المستشعر الثاني بدقة 12ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، ويدعم التكبير البصري حتى 2 مرة، مع تركيز تلقائي dual PD، وأيضاً مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto لدعم تكبير hybrid حتى 10 مرات، أو رقمي حتى 50 مرة.

ويتميز المستشعر الرابع بدقة 20 ميجا بيكسل مع زوايا عرض واسعة، ويتميز المستشعر الخامس بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro لتصوير مسافة 1.5سم، وتدعم الكاميرة الخلفية تقنية Night mode 2.0 مع خفض التشويش في الإطارات المتعددة في تصوير raw، ونمط vlog mode مع 7 نماذج معدة مسبقاً لتصوير سينمائي، كما تأتي الكاميرة بعدسات 7P، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Mi Note 10 بألوان الأخضر، والأبيض Glacier، والأسود Midnight، مع سعر يبدأ من 608 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي هاتف Mi Note 10 Pro بذاكرة 8 جيجا بايت مع سعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 719 دولار.

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