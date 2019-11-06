تكنولوجيا: Redmi تعلن رسمياً عن هاتف Redmi Note 8T بتقنية NFC وسعر 220 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Redmi العلامة الفرعية لشركة شاومي رسمياً الآن عن هاتف Redmi Note 8T الذي يأتي بمعالج Snapdragon 665، مع كاميرة خلفية بإعدادات رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يدعم تقنية NFC، مع سعر 220 دولار.

يتميز هاتف Redmi Note 8T بشاشة LCD بحجم 6.39 إنش، وتدعم جودة عرض Full HD بلس، كما تتميز بنتوء علوي للكاميرة الأمامية، ويضم الهاتف معالج Snapdragon 665 المميز بدقة تصنيع 11 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 6 حيجا بايت رام.

ويأتي المستشعر الرئيسي في هاتف Redmi Note 8T بدقة 48 ميجا بيكسل بتقنية دمج كل 4 بيكسل في نقطة واحدة لدعم تصوير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro لدعم تصوير من مسافة 2 سم، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 13 ميجا بيكسل.

ويتميز تصميم هاتف Redmi Note 8T بطبقة حماية في الجهة الأمامية والخلفية من زجاج 2.5D Corning Gorilla Glass 5، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من تصميم الهاتف، ويدعم هاتف Redmi Note 8T بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

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مواصفات هاتف Redmi Note 8T

شاشة LCD بحجم 6.39 إنش، وتدعم جودة عرض Full HD بلس بدقة 2340 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 19:5:9، وزجاج منحني 2.5D، مع سطوع 500 nit، وطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5.

معالج Snapdragon 665 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 11 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 610.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، يدعم التخزين الخارجي حتى 256 جيجا بايت في microSD.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie، مع واجهة MIUI 10

كاميرة خلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر 48 ميجا بيكسل يدعم التصوير في الإضاة المنخفضة، مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض 120 درجة، مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مستشعر 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro لدعم تصوير من مسافة 2 سم.

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/2.0.

قياسات الهاتف 158.3 في 75.3 في 8.35مم، مع وزن 190 جرام.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع مستشعر IR.

مدخل 3.5مم للسماعات، مع Smart PA.

تصميم مقاوم لرذاذ الماء مع طبقة من طلاء P2i nano.

بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن 18W بتقنية الشحن السريع

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi Note 8T بثلاثة إختيارات في الألوان هم الرمادي، الأبيض، والأزرق بسعر 220 دولار، على أن يتوفر في 8 من نوفمبر في كلٍ من أسواق إسبانيا، وإيطاليا، كما يتوفر في فرنسا في 13 من نوفمبر، وفي ألمانيا في 15 من نوفمبر، على أن ينطلق لأسواق أخرى لاحقاً.

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