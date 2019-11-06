مستخدمون يشتكون من طريقة تعامل نظام iOS 13.2 مع التطبيقات في الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لأن هواتفنا الذكية تُشغل أنواعًا مختلفة من التطبيقات التي نستخدمها كثيرًا طوال اليوم، فيجب أن تكون ذكية في الطريقة التي تتعامل بها مع المهام المتعددة. يجب أن يكون هناك توازن بين الاحتفاظ بهذه التطبيقات في الذاكرة حتى يتمكن المستخدمون من العودة إليها بسرعة عندما يحتاجون إليها، مع ضمان عدم إستنزاف البطارية في الخلفية، أو على الأقل ليس كثيرًا.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الأخير هو الشيء الذي تقوم به شركة آبل، على الأقل مع نظام iOS 13.2، والذي يبدو أنه وفقا لتقارير المستخدمين المتعددة، يبدو أن تحديث iOS الأحدث هذا يقوم بشكل عدواني بقتل إذا جاز التعبير التطبيقات الموجودة في الخلفية في محاولة لتحسين عمر البطارية. يقول المستخدمون أنهم كلما قاموا بالتبديل بين التطبيقات لمدة دقيقة والعودة مرة أخرى، يتم إعادة تشغيلها من البداية.

على سبيل المثال، إشتكى أحد المستخدمين من أنه عندما إنسحب من اليوتيوب للرد على رسالة وعاد إلى التطبيق، تم إعادة تحميل التطبيق بالفعل وفقد الفيديو الذي كان يشاهده قبل لحظة. يبدو أن هذه أيضًا مشكلة تؤثر على المتصفح Safari حيث لا يبدو أن النوافذ تظل مفتوحة في الخلفية، مما يجبرها على إعادة تحميل نفسها كلما عدت إليها.

من غير الواضح متى تخطط شركة آبل لإصلاح هذه المشكلة، فهي مزعجة كثيرًا لأنها تفرض على المستخدمين إنتظار تحميل التطبيقات أو تقويض التقدم الذي تم إحرازه بالفعل من قبل المستخدم.