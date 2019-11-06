Adobe تُطلق رسميًا تطبيق Photoshop للوحيات iPad

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، أعلنت شركة Adobe أنها ستقوم بإصدار نسخة قوية من تطبيق تحرير الصور الشهير Photoshop لأجهزة iPad. والخبر السار هو أنه إذا كنت تحب فكرة وجود تطبيق أكثر قوة لتحرير الصور على جهازك اللوحي، فسوف يسعدك أن تعلم أن شركة Adobe قامت للتو بإصدار النسخة الجديدة من تطبيق Photoshop بشكل رسمي لأجهزة iPad.

الآن، قبل أن تشعر بالإثارة، يجب أن نشير إلى أن تطبيق Photoshop لأجهزة iPad لم يكتمل بعد بنسبة 100 في المئة. هذا لأنه على الرغم من أنه يوفر معظم الوظائف والميزات الأساسية، إلا أن شركة Adobe أوضحت سابقًا بأن التطبيق لن يوفر جميع الميزات عندما يتم إطلاقه، وسيتم إضافتها مع مرور الوقت، لذلك يجب أخذ ذلك بعين الإعتبار.

Advertisements

ووفقا لشركة Adobe، فقد صرحت بالقول : ” هذه هي البداية. يُركز الإصدار الأول من Photoshop للوحيات iPad على التركيب، والتنقيح الأساسي، والإخفاء، والمهام الشائعة والأعمال التي نعرف أنها ستكون مفيدة لمعظم مستخدمي الفوتوشوب. بمرور الوقت، سنضيف مزيدًا من القدرات والوظائف بينما نتعلم المزيد حول كيفية إستخدام العملاء لتطبيق الفوتوشوب على الأجهزة المحمولة “.

وفيما يتعلق بالسعر، فسوف يحتاج المستخدمون إلى الإشتراك في إحدى خدمات Adobe على الأقل من أجل إستخدام التطبيق. إذا كان لديك بالفعل إشتراك في Adobe Creative Cloud، فيُمكنك المضي قدمًا وإستخدام الفوتوشوب على الآيباد مجانًا. بدلاً من ذلك، إذا لم تتمكن من تحمل تكلفة Adobe Creative Cloud أو لا ترغب في دفعها، فستكون خطة Photography Plan بقيمة 9.99 دولار أمريكي خيارًا أرخص.