AnTuTu تكشف عن هواتف الأندرويد الأفضل أداءً على منصتها خلال شهر أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر قائمتها للهواتف الذكية العشرة الأفضل أداءً خلال شهر أكتوبر الماضي. في السابق، كانت منصة إختبارات الأداء تكشف فقط عن أفضل الهواتف الرائدة، ولكن الآن هناك قائمة للهواتف الذكية المتوسطة الأفضل أداءً على المنصة. تستند النتائج النهائية إلى متوسط النتيجة التي حققها كل هاتف على منصة AnTuTu V8.

عندما يتعلق الأمر بقائمة الهواتف الرائدة، نرى الهاتف Vivo NEX 3 5G في المرتبة الأولى برصيد 482917. أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف Vivo iQOO Pro 5G والذي حصد 481997 نقطة، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب الهاتف OnePlus 7T برصيد 481784 نقطة. وبالنسبة للمراتب الأخرى، فقد كانت من نصيب كل من OnePlus 7T Pro و Asus ROG Phone II و Xiaomi Mi 9 Pro 5G و Black Shark 2 Pro و Realme X2 Pro و Meizu 16s Pro و Redmi K20 Pro Premium على التوالي.





وفيما يخص قائمة الهواتف الذكية المتوسطة، فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب الهاتف Honor 9X Pro برصيد 299194 نقطة، ويليه الهاتف Honor 9X في المرتبة الثانية برصيد 291690 نقطة، والهاتف Honor 20S في المرتبة الثالثة برصيد 290036 نقطة. وبالنسبة لبقية القائمة، فهي تشمل على التوالي كل من Redmi Note 8 Pro و Realme X2 و Oppo Reno2 و Redmi K20 و Xiaomi Mi 9 SE و Realme Q و Vivo X27.