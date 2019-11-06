شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق قمرا صناعيا زجاجيا قبل نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر
وستكون مهمة القمر الصناعي الزجاجي Blits-M تحديد مدارات الأقمار الصناعية للمساحة الفضائية ومنظومة الملاحة بدقة، ومعايرة قياس النظم اللاسلكية في المدار، وتحديد مؤشرات الدوران وتحديد مجال الجاذبية الأرضية، وتنسيق الدعم اللازم للتجارب العلمية.
ويذكر أن أول قمر صناعي من نوع Blits-M كان قد أطلق عام 2013 ولكنه بعد مضي فترة على وجوده في الفضاء اصطدم بقطعة من قمر صيني عندما أجرت الصين تجربة لسلاح مضاد للأقمار الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: روسيا تطلق قمرا صناعيا زجاجيا قبل نهاية العام الجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.