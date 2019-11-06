شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق قمرا صناعيا زجاجيا قبل نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستطلق روسيا إلى الفضاء يوم 25 ديسمبر من مطار بليسيتسك الفضائي قمرا صناعيا زجاجيا كروي الشكل Blits-M مع قمرين للاتصالات من طراز Gonets-M بواسطة صاروخ النقل "روكوت"، بحسب روسيا اليوم.

وستكون مهمة القمر الصناعي الزجاجي Blits-M تحديد مدارات الأقمار الصناعية للمساحة الفضائية ومنظومة الملاحة بدقة، ومعايرة قياس النظم اللاسلكية في المدار، وتحديد مؤشرات الدوران وتحديد مجال الجاذبية الأرضية، وتنسيق الدعم اللازم للتجارب العلمية.

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ويذكر أن أول قمر صناعي من نوع Blits-M كان قد أطلق عام 2013 ولكنه بعد مضي فترة على وجوده في الفضاء اصطدم بقطعة من قمر صيني عندما أجرت الصين تجربة لسلاح مضاد للأقمار الصناعية.