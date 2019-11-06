شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التخزين على الزجاج.. تقنية مذهلة من مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة مايكروسوفت في إثبات إمكانية تخزين البيانات على الزجاج، من خلال استعراض تقنية فريدة يمكنها، بعد المزيد من التطوير، حفظ البيانات لمئات بل لآلاف السنين، بحسب سكاي نيوز.

وبرهنت الشركة العملاقة على كفاءة نتاج مشروعها البحثي الجديد، من خلال التعاون من عملاق الإنتاج الترفيهي "وارنر برذرز" لتخزين نسخة أصلية لفيلم "سوبرمان" الذي تم إنتاجه عام 1978، على قطعة زجاج لا يتجاوز سمكها 2 مليمتر وطولها 7 سم تقريبا.

الرقاقة الزجاجية تمتاز بأنه يصعب تدميرها، إذ صممت لتحمل أصعب الظروف، حيث تم وضعها داخل فرن ومايكروويف وغليها في الماء وخدشها بأدوات حادة، وأثبتت كفاءة كبيرة في جميع التجارب.

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زجاجة مايكروسوفت تم تصميمها ضمن مشروع "سيليكا" الذي يهدف إلى إيجاد طرق مبتكرة لتخزين البيانات لفترات طويلة وبتكلفة منخفضة، وفقا لما أورده موقع "ذا فيرج".

وتعتمد تقنية مايكروسوفت الجديدة على استعمال أشعة "ليزر الفيمتو ثانية"، لتشكيل ما سمته مايكروسوفت بـ "فوكسل"، وهي عبارة عن بيانات مجسمة محفورة بدقة على الرقاقة الزجاجية يمكن قراءتها لاحقا باستخدام نظام متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مايكروسوفت أوضحت خلال مؤتمرها "Ignite"، أن الرقاقة الواحدة يمكنها أن تضم أكثر من مئة طبقة من البيانات المجسمة "الفوكسل".