بـ4 أبواب بـ170 ألف جنيه.. تفاصيل السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020 والحجز إلكتروني

«ستطرح خلال أسبوعين.. 200 سيارة مبدئية».. بتلك الكلمات كشف الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، ورئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، تفاصيل السيارة الكهربائية، موضحًا أنها ستطرح من خلال وزارة الإنتاج الحربى، خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبا، والكمية المبدئية هى 200 سيارة، ستكون بالحجز عن طريق موقع يتم تجهيزه الآن.

20 ألف سيارة

وأشار نايت إلى أن الوزارة ستطرح ما يقارب 20 ألف سيارة مبدئيا، خلال العام المقبل.

احتمالية التقسيط

وأضاف رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، فى حوار مع "اليوم السابع"، أن هناك احتمالية التقسيط، حيث تجرى مباحثات الآن مع أحد البنوك، للقيام بتلك الخطوة، كما يجرى الآن العمل على وضع خطة للتوزيع، تعلنها وزارة الإنتاج الحربى، باعتبارها الوكيل الوحيد لها، وستكون تلك المعارض فى كافة المحافظات.

11 شركة

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وأوضح رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، أنه منذ الإعلان عن السيارة، والحديث عنها لا يكف، وجاء لنا عشرات آلاف من الاتصالات، وموزعين طلبوا التعاون معنا، وتقدمت 11 شركة بشكل فعلى حتى تكون وكيلا أو موزع للسيارة، مؤكدا أن وزارة الإنتاج الحربى تفضل الموزعين الصغار، وليس الوكلاء التقليدين، حتى يكون فرصة جديدة للشباب.

170 ألف جنيه

وكشف رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، أن السيارة 4 أبواب ستطرح العام المقبل، وسعرها وقتها المبدئى لا يتجاوز 170 ألف جنيه.

صنعت خصيصًا للطلاب

وأضاف ورئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن هذا النوع صنع خصيصا للطلاب، وربات المنزل، والموظفين، حيث يستخدمونها داخل المدن، أو فى الجامعات، أو فى " المشاوير" الداخلية، حيث تستطيع السيارة الجديدة أن تقوم بكل ذلك بأريحية شديدة، كما تستخدم فى المناطق الشعبية، لضيق الشوارع فيها.