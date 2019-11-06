شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة: زيروكس تبحث الاستحواذ على شركة HP للطابعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن قدمت عرضا للاستحواذ على شركة HP الرائدة فى مجال صناعة الكمبيوتر والطابعات، وذلك بالمال والأسهم.

وأوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة الشركة ناقش هذه الإمكانية أمس، الثلاثاء، بحسب ما قالت مصادر مطلعة أضافت أن زيروكس لديها التزام بتمويل غير رسمى من أحد البنوك الكبرى.

ويبلغ رأسمال السوق لشركة زيروكس التى تصمم الطابعات والناسخات حوالى 8.05 مليار دولار، أى أقل من ثلث القيمة التسويقية لـ HP والتى تقدر بـ 27.27 مليار دولار.

Advertisements

وقال متحدث باسم HP إن الشركة "لا تعلق على الشائعات"، ولم يتسنى لوسائل إعلام أمريكية الاتصال بممثلين من زيروكس للرد على هذه الأنباء.

وبينما تتطلع الشركتان إلى خفض التكاليف، قالت مصادر للصحيفة أن دمج الشركتين يمكن أن يوفر أكثر من مليارى دولار من النفقات.

وكانت إتش بى قد أعلنت الشهر الماضى أنها ستخفض ما بين 7 إلى 9 آلاف وظيفة بنهاية العام المالى 2022 كجزء من خطة أوسع لإعادة الهيكلة والتى قدرت أنها ستوفر لها مليار دولار سنويا.. ويمثل هذا الخفض حوالى 16% من إجمالى عدد موظفيها حول العالم والذين يبلغ عددهم 55 ألف موظف.

وقالت زيروكس أمس الثلاثاء إنها ستبيع أسهمها التى تمثل 25% فى فوجى زيروكس، المشروع المشتركةى بين الشركة وفوجى فيلم اليابانية مقابل 2.3 مليار دولار.