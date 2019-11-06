شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فضيحة جديدة لفيس بوك تتعلق بوصول المطورين لبيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيس بوك أن عددًا غير محدد من تطبيقات الجهات الخارجية مملوكة لما يصل إلى 100 مطور قد وصلوا بشكل غير صحيح إلى بيانات أعضاء المجموعات بدون أذونات كافية للقيام بذلك.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعى إنه وجد أن 11 مطورًا حصلوا على معلومات أعضاء المجموعات فى آخر 60 يومًا، بناءً على مراجعة مستمرة للوصول إلى بيانات مستخدمى فيس بوك، ومنذ ذلك الحين منع فيس بوك جميع الشركاء من الوصول إلى هذه المعلومات.

وقد أحدث فيس بوك تغييرات كبيرة على وصول مطور الطرف الثالث فى أعقاب فضيحة بيانات Cambridge Analytica، حيث قيدت تلك التى تستخدم واجهة برمجة تطبيقات المجموعات لكى يتم فحصها من قبل الشركة وإزالة قدراتها للوصول إلى قائمة أعضاء المجموعة وكذلك الأسماء وصور الملف الشخصي المرفقة بالمنشورات أو التعليقات.

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إلا أن المراجعة الأمنية المستمرة للشركة كشفت عن حالات على عكس ذلك، حيث أوضح فيس بوك أن المخالفين كانوا فى الغالب تطبيقات لإدارة وسائل التواصل الاجتماعى وبث الفيديو، إلا أن الشركة لم تكشف عن أسماء المطورين أو التطبيقات التى تم وضع علامة عليها أثناء المراجعة، ولم يكشف عن عدد المستخدمين الذين ربما تأثروا بهذه المشكلة.

وقالت الشركة "على الرغم من أننا لم نر أى دليل على سوء المعاملة، إلا أننا سنطلب منهم حذف أى بيانات أعضاء قد يحتفظون بها وسنقوم بتدقيقات للتأكد من حذفها".

ويعد هذا الكشف هو الأحدث فى سلسلة من خطوات الخصوصية التى يقوم بها موقع فيس بوك، حيث يسعى إلى تنظيف ممارسات البيانات الخاصة به وتكريم التسوية التى تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية فى وقت سابق من هذا العام، والشروع فى رؤية تركز على الخصوصية للشبكة الاجتماعية.