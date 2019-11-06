شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يخطئ فى كلمة المرور password المعروضة على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن فيس بوك طرح شعارا جديدا له ولكل الخدمات التابعة لها، لكن على ما يبدو أن إمبراطورية زوكربيرج ارتكبت خطأ ساذجًا فى الإعلان عن شكلها الجديد، حيث وردت "كلمة المرور" خطأ فى Instagram مما جعلها تظهر بشكل خاطئ.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فقد تم كتابتها بالشكل "passwqord"، حيث تخطى هذا الخطأ الصغير فريقًا بأكمله من المصممين وتصميمات العلامات التجارية وممثلى الاتصالات، لكن فى نفس الوقت فإن كتابة هذه الكلمة بهذا الشكل لا يمثل مصدر قلق.

وعقب اكتشاف هذا الأمر، اتجه مئات المستخدمين لتطبيق إنستجرام إلى شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر" للسخرية من فيس بوك ومن طريقة كتابتها للكلمة، حيث إنه من المنتظر أن يقوم فيس بوك بتحديث هذا الخطأ فى القريب العاجل.