كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لصاقة ذكية تكشف ضربات القلب غير المنتظمة

يمكن للصاقة جديدة يتم إلصاقها على الصدر منع آلاف النوبات القلبية والسكتات الدماغية من خلال اكتشاف دقات القلب غير المنتظمة.

وتعتبر لصاقة زيو بقياس 5 في 2 في 2 بوصة، أكثر فاعلية تقريباً بثمانية أضعاف من الأدوات الموجودة حالياً، لالتقاط اضطرابات إيقاع القلب التي قد تهدد الحياة.

ويعتبر الرجفان الأذيني أكثر انواع عدم انتظام القلب شيوعاً، وينبض القلب بشكل غير منتظم وأسرع من المعتاد، ويمكن أن يتسبب هذا الإيقاع الفوضوي في تجمع الدم داخل القلب وتشكيل جلطة، ويمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى المخ وتسبب جلطة دماغية.

وتشمل العلاجات التي يمكن أن تمنع السكتات الدماغية العقاقير التي تعيد إيقاع القلب الطبيعي، ومزيل الرجفان القلبي المزروع، وهي أجهزة طبيعية تعيد القلب إلى إيقاعه الطبيعي.

وتقوم هذه اللصاقة بالتقاط الإشارات الكهربائية للقلب وترسلها إلى مسجل بحجم الهاتف المحمول يتم ارتداؤه على رباط العنق أو مثبت على حزام. لكن التغييرات الإيقاعية التي تحدث بشكل غير متكرر، مثل مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع يمكن تفويتها.

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ويمكن ارتداء لصاقة زيو المقاومة للماء، والتي تحتوي على أقطاب كهربائية وجهاز تسجيل لمدة أسبوعين، ولديها قدرة أفضل في اكتشاف التقلبات النادرة في إيقاع القلب.

وبعد أسبوعين، يتخلص المريض من اللصاقة ويعيدها إلى الشركة المصنعة، التي تقوم بتحليل البيانات وترسلها إلى الطبيب المعالج.

وفي دراسة من مستشفى كينجز كوليدج في لندن، تم تزويد 120 مريضاً إما باللصاقة التي تعمل بالبطارية، أو بآلة تخطيط القلب المحمولة القياسية لارتدائها. وكانت اللصاقة أكثر فاعلية بنحو ثمانية أضعاف، حيث تم اكتشاف مشاكل إيقاع القلب لدى 16.3 في المائة من المرضى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.