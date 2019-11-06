سوق الهواتف الذكية العالمي على قيد الحياة بفضل المستهلكين في الصين والهند

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الإحصائيات التي نشرتها كل من Canalys و Strategy Analytics والتي تخص سوق الهواتف الذكية على الصعيد العالمي، فقد حصلنا الآن على تقرير آخر من مؤسسة Counterpoint Research. وتعتقد الشركة أن سوق الهواتف الذكية العالمي ظل ثابتًا حيث تم بيع 380 مليون هاتف ذكي في الربع الثالث من العام 2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما تم شحن 379.8 مليون وحدة، على عكس التقارير السابقة التي إعتقدت أن السوق عاد للنمو في الربع الثالث من هذا العام. ومع ذلك، يتفق الثلاثة على أن التراجع المتوالي خلال الأرباع السبعة الماضية قد تحطم أخيرًا.

ووفقا للمحلل Shobhit Srivastava في مؤسسة Counterpoint Research، فقد بدأ التجار في الهند بالتحضير مبكرًا لمهرجان ديوالي، في حين أدت عطلة الأسبوع الذهبي لليوم الوطني في الصين إلى نمو بنسبة 6 في المئة. الشيء الإيجابي هو أن الزخم سوف يستمر في موسم العطلات، وقد يشهد مصنعوا الهواتف الذكية إستقرارًا على مستوى المبيعات.

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ومع ذلك، في الأسواق الأخرى، تبدو الأمور مختلفة. قد يكون حضور شركة Huawei قويًا في الصين خلال الربع الثالث من العام 2019، ولكن مع نقص الهواتف الذكية التي تدعم تطبيقات وخدمات جوجل، شهدت الشركة إنخفاضًا على مستوى المبيعات في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. كان وضع الحرب التجارية برمته مفيدًا لمنافسين آخرين مثل Samsung و Xiaomi الذين تمكنوا من زيادة حصتهم في السوق.

يشمل تقرير Counterpoint Research المزيد من العلامات التجارية، وبينما علمنا بالفعل بأداء Realme الرائع، نرى أيضًا أن شركة Tecno قد نمت ودخلت في المراكز العشرة الأولى. وبالنسبة لكل من LG و Motorola، فقد شهدت إنخفاضًا على مستوى المبيعات، ونفس الأمر حدث مع شركة HMD Global Oy التي خرجت من قائمة الشركات الـ 10 الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية على الصعيد العالمي.