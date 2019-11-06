تحديث EMUI 10 الرسمي والمستقر قادم لهواتف Huawei P30 و Huawei Mate 20 هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر شهر سبتمبر الماضي، قامت شركة Huawei بنشر قائمة بالأجهزة التي ستتلقى تحديث EMUI 10 التجريبي الذي يستند على نظام Android 10 في الأشهر المقبلة، واليوم قامت الشركة بتحديث قائمة للهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث EMUI 10 الرسمي والمستقر.

من المقرر أن يصل التحديث الخاص بمعظم الهواتف الذكية الرائدة بحلول نهاية هذا الشهر، وسيكون Huawei P30 و Huawei P30 Pro أول من يحصل على هذا التحديث. سوف تحصل على تحديث EMUI 10 المستقر والنهائي قبل منتصف شهر نوفمبر. في النصف الثاني من هذا الشهر، ستتلقى سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series، بما في ذلك Huawei Mate 20 X و Huawei Mate 20 RS Porsche Design و Honor 20 Series و Honor Magic 2 تحديث EMUI 10.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الجدول أيضًا إنضمام كل من Huawei P20 و Huawei P20 Pro و Huawei Mate RS Porsche Design إلى قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على النسخة التجريبية العامة من تحديث EMUI 10 في النصف الثاني من هذا الشهر.

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ومع ذلك، ضع في إعتبارك أن التواريخ المذكورة آنفًا ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالسوق الصيني، لذلك قد تستغرق هذه التحديثات بعض الوقت الإضافي قبل أن تشق طريقها إلى بقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم. أكدت شركة Huawei أيضًا في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن المزيد من الطرازات ستحصل على تحديث EMUI 10 في المستقبل، لذلك لا تقلق إذا لم يكن جهازك مدرجًا في القائمة بعد.