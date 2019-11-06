طقس الخميس.. الأرصاد تعلن سقوط الأمطار على 3 مناطق.. وتوجه نصائح عاجلة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس 7 أكتوبر، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وشهدت البلاد، الأسبوع قبل الماضي، موجة سيئة، حيث سقطت الأمطار الغزيرة على أغلب المناطق، فيما انخفضت درجات الحرارة.

أمطار على 3 مناطق

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد تصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 29/19

الإسكندرية 26/17

بورسعيد 26/23

رفح 25/19

كاترين 23/10

شرم الشيخ 30/22

بني سويف 29/17

أسوان 32/13

الوادي الجديد 31/14

حلايب 27/24

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من موجة طقس سيئة، تضرب البلاد اعتبارا من الخميس 7 نوفمبر، وحتى الأحد 10 نوفمبر، حيث تنخفض درجات الحرارة 10 درجات، فضلا عن سقوط أمطار، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وقال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة، في بيان، إنه خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح خلال هذه الفترة تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليكون الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية للقاهرة ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة وسواحلنا الشمالية وأيضا الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على سواحلنا الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتكون غزيرة ورعدية على مدينتى حلايب وشلاتين تمتد على سلاسل البحر الأحمر حتى مرسى علم.

وأشارت الهيئة إلى أن باقى المحافظات خاصة السياحية منها فالأجواء مهيأة لقضاء أحلى الأوقات بها والاستمتاع بالعطلة الممتدة حتى يوم الأحد، حيث الطقس الخريفي المعتدل كما أن حركة الملاحة معتدلة على البحرين.

كما وجهت الأرصاد عدة نصائح منها:

1- عدم الاغترار فى ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة وتخفيف الملابس خاصة المواطنين المتواجدين خارج منازلهم فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح حيث ان الطقس يميل للبرودة فى هذه الأوقات.

2- القيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة المؤدية إلى السواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد، بسبب الشبورة المائية في الصباح.

3- ينصح بتعليق كافة التحركات إلى الطرق المؤدية إلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين خلال هذه الفترة.