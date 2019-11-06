تكنولوجيا: محاكمة روسى اخترق شبكة التواصل الاجتماعى لزوجته.. اعرف التفاصيل

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وجاء فى بيان أصدرته النيابة المحلية الثلاثاء 5 نوفمبر أن الرجل استخدم كلمة مرور زوجته السابقة للدخول فى صفحتها على VK، حيث استنسخ مراسلاتها وأدخل تعديلات فى بياناتها الشخصية فيما يتعلق بحالتها العائلية، كما غير الرجل كلمة مرور زوجته ومنعها بذلك من الدخول إلى حسابها.
وعلى الرغم من توفر معلومات كافية تدل على ارتكابه الجريمة الجنائية رفض رجال الشرطة المحليون أولا رفع دعوى جنائية ضده، لكن تدخل النيابة أجبرهم على تغيير القرار ورفع الدعوى الجنائية فى نهاية المطاف بتهمة الاكتساب غير الشرعى للمعلومات الكمبيوترية والبيانات الشخصية عن شخص آخر.
وقد أحيل الملف الجنائى الخاص بالزوج إلى محكمة مدينة نوفى أورينغوى التى ستنظر فى الملف الجنائى المرفوع بحقه بناء على البند الأول للمادة الـ272 للقانون الجنائى فى الاتحاد الروسى، والذى يقضى بالسجن نحو عامين لارتكاب الجريمة الجنائية المذكورة.
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