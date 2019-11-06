شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحددون مكانا فى العالم لا حياة فيه رغم وجود الماء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت فريق علمى من جامعة باريس الجنوبية عدم إمكانية وجود أى كائن حى وحتى البكتيريا فى وادى البراكين دالول فى إثيوبيا، بحسب روسيا اليوم.
ووفقا للخبراء، يعود السبب فى هذا إلى أن المياه فى هذا الوادى ساخنة جدا وتصل حرارتها إلى 109 درجات مئوية، ومالحة جدا ومشبعة بالمغنسيوم، كما أن تركيب هذه المياه يفتت الخلايا الحية.
ومع ذلك اكتشف الباحثون وجود الحياة على مقربة من هذا الوادى وهى عبارة عن بكتيريا قديمة أحادية الخلية "عتائق- Archaea"، ويذكر أن وادى البراكين أدرج فى قائمة أسخن مناطق العالم، فوفقا للخبراء هنا فى الوادى أعلى درجة حرارة للهواء فى العالم، وتضم هذه القائمة مدينة العزيزية فى ليبيا، ومدينة وادية الخليفة فى السودان، ووادى الموت فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
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