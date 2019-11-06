شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صندوق البيئة العالمى ينتقد الجهود المبذولة لمكافحة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد تقرير حديث الجهود التى تبذلها مختلف الدول لمواجهة آثار تغير المناخ ووصفها بأنها غير كافية.

وذكر التقرير الصادر مؤخرا عن "صندوق البيئة العالمى" أن نحو ثلث التعهدات، البالغ عددها 184 تعهدا، التى قطعتها الدول لخفض الانبعاثات الكربونية، لا تحقق الطموح الكافى، وأشار التقييم إلى أنه بالقياس إلى هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، فإن دول الاتحاد الأوروبى الثمانية والعشرين وسبع دول أخرى فقط تسير على الطريق السليم نحو تحقيق هذا الهدف.

وركز التقرير على أربع دول يصدر منها أكثر من نصف الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، وقال إن الصين والهند تعتزمان جعل الانبعاثات الكربونية ترتفع على نحو أبطأ من النمو الاقتصادى بحلول عام 2030، بينما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، فى حين أن روسيا لم تقطع أى تعهدات.

ويهدف اتفاق باريس للمناخ إلى احتواء الاحترار العالمى لأقل من درجتين مئويتين وسيسعى لحده عند 5ر1 درجة، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وذلك للحد من عواقب كارثية، مثل موجات الحر والجفاف والهطول الكثيف للأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر.