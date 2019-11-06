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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فحللت دراسة حديثة البيانات الخاصة بالموجات الدقيقة الكونية، وتوصلت إلى أن الجاذبية المكتشفة تعمل على ثنى الموجات الدقيقة.
وتشير هذه النتائج إلى كون مغلق، أى أنه إذا سافرت بعيدًا بما يكفى فى الفضاء فستعود إلى المكان الذي بدأت فيه.
وتبينت هذه النتائج خلال الورقة البحثية التى نشرت في مجلة Nature Astronomy، حيث لاحظ الباحثون إصدار 201 Leg Legacy الذي أكد وجود "عدسة الجاذبية" فى خلفية الموجات الدقيقة الكونية (CMB)، مما يشير إلى ثني الموجات.
هذه النتائج تتناقض مع سنوات من الدراسات القائمة على نفس مجموعة بيانات CMB"، حيث أوضح عالم الكونيات أليساندرو ميلشيوري بجامعة سابينزا في روما، المشارك في الدراسة الحديثة، أن نموذج الكون المغلق سيثير مجموعة من المشكلات فى مجال الفيزياء.
وعلى الرغم من أن إصدار 2018 Plant Legacy يؤكد الكون المغلق بدقة 99.8 فى المائة إلا أنه لا يزال الباحثون يلاحظون أن القياسات المستقبلية ضرورية لتوضيح ما إذا كانت حالات الخلاف المرصودة ترجع إلى فيزياء جديدة لهذا السبب.
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