شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف جديد قد يجعل كل ما نعرفه عن الكون خطأ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير أدلة جديدة إلى أن الكون منحنى وليس مسطحًا كما كان يعتقد سابقًا، وهو الأمر الذى قد يجعل كل ما نعرفه عن الكون خطأ، فلسنوات ظل العلماء يعتقدون أن عالمنا كان مسطحًا كقطعة من الورق، لكن هناك أدلة جديدة تشير إلى أنه منحنى مثل بالون ضخم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فحللت دراسة حديثة البيانات الخاصة بالموجات الدقيقة الكونية، وتوصلت إلى أن الجاذبية المكتشفة تعمل على ثنى الموجات الدقيقة.

وتشير هذه النتائج إلى كون مغلق، أى أنه إذا سافرت بعيدًا بما يكفى فى الفضاء فستعود إلى المكان الذي بدأت فيه.

Advertisements

وتبينت هذه النتائج خلال الورقة البحثية التى نشرت في مجلة Nature Astronomy، حيث لاحظ الباحثون إصدار 201 Leg Legacy الذي أكد وجود "عدسة الجاذبية" فى خلفية الموجات الدقيقة الكونية (CMB)، مما يشير إلى ثني الموجات.

هذه النتائج تتناقض مع سنوات من الدراسات القائمة على نفس مجموعة بيانات CMB"، حيث أوضح عالم الكونيات أليساندرو ميلشيوري بجامعة سابينزا في روما، المشارك في الدراسة الحديثة، أن نموذج الكون المغلق سيثير مجموعة من المشكلات فى مجال الفيزياء.

وعلى الرغم من أن إصدار 2018 Plant Legacy يؤكد الكون المغلق بدقة 99.8 فى المائة إلا أنه لا يزال الباحثون يلاحظون أن القياسات المستقبلية ضرورية لتوضيح ما إذا كانت حالات الخلاف المرصودة ترجع إلى فيزياء جديدة لهذا السبب.