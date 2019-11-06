تكنولوجيا: تطبيق جديد يتيح للمستخدمين إنشاء وتبادل تجاربهم عن الواقع المعزز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أدوبى، عن إضافة جديدة إلى Creative Cloud، من خلال تطبيق سيتيح للمستخدمين بناء وتبادل تجارب الواقع المعزز. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يسمى التطبيق الجديد Aero الذى أصبح متاحا على متجر التطبيقات مجانًا وسيتم تشغيله على كل من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ويسمح Aero للمستخدمين إنشاء تجارب الواقع المعزز AR الخاصة بهم باستخدام واجهة مرئية بسيطة تعتمد على عناصر التحكم بالسحب والإفلات ولن تتطلب أي معرفة متقدمة بالبرمجة. Advertisements

التطبيق 1 ويتمكن المستخدمون من مشاركة إبداعاتهم مع الأصدقاء من خلال iMessage ، وكذلك سيتمكن الشخص الذي يتلقى هذه التجربة من فتحها على هواتفه أو جهازك اللوحي كمعاينة محدودة ستعمل حتى إذا لم يكن مثبتًا على Aero على أجهزته.

التطبيق 2 كما يأتي التطبيق بعدد من الكائنات الرسوم المتحركة، ولكن سيتمكن المستخدمون الأكثر تقدمًا من إنشاء كائناتهم ورسومهم المتحركة باستخدام برامج Creative Cloud الأخرى من أدوبى.

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