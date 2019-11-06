موجة طقس سيئة في الطريق.. انخفاض حاد للحرارة.. وأمطار غزيرة ورعدية

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من موجة طقس سيئة، تضرب البلاد اعتبارا من الخميس 7 نوفمبر، وحتى الأحد 10 نوفمبر، حيث تنخفض درجات الحرارة 10 درجات، فضلا عن سقوط أمطار، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وقال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس الهيئة، في بيان، إنه خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح خلال هذه الفترة تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليكون الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية للقاهرة ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة وسواحلنا الشمالية وأيضا الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على سواحلنا الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتكون غزيرة ورعدية على مدينتى حلايب وشلاتين تمتد على سلاسل البحر الأحمر حتى مرسى علم.

وأشارت الهيئة إلى أن باقى المحافظات خاصة السياحية منها فالأجواء مهيأة لقضاء أحلى الأوقات بها والاستمتاع بالعطلة الممتدة حتى يوم الأحد، حيث الطقس الخريفي المعتدل كما أن حركة الملاحة معتدلة على البحرين.

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كما وجهت الأرصاد عدة نصائح منها:

1- عدم الاغترار فى ارتفاع درجات الحرارة وقت الظهيرة وتخفيف الملابس خاصة المواطنين المتواجدين خارج منازلهم فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح حيث ان الطقس يميل للبرودة فى هذه الأوقات.

2- القيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة المؤدية إلى السواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد، بسبب الشبورة المائية في الصباح.

3- ينصح بتعليق كافة التحركات إلى الطرق المؤدية إلى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين خلال هذه الفترة.