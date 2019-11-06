شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من قدرة الهاكرز على اختراق المساعدات الصوتية بشعاع ليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت المساعدات الذكية جزء يوميا فى حياة العديد من الأشخاص، بما فى ذلك سيرى من أبل وأليكسا من أمازون وغيرها، لكن إذا كنت تستخدم مكبر صوت ذكى للتفاعل مع مساعدك، فقد ترغب فى الحذر عند استخدامها، وفقًا لدراسة جديدة.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد كشف باحثون من جامعة ميشيجان أن الهاكرز يمكنهم الآن التحكم فى مكبرات الصوت الذكية باستخدام أشعة الليزر من مسافة تصل إلى 75 مترًا.

وتنطبق مشكلة عدم الحصانة هذه، والتى أطلق عليها الباحثون "أوامر الضوء" أو ‘Light Commands’ على العديد من المساعدات الذكية المشهورة، بما فى ذلك مساعد Google وAmazon Alexa وFacebook Portal وApple’s Siri.

وأوضح الباحثون: "نوضح فى ورقتنا هذا التأثير، وننجح فى استخدام الضوء لإضافة الأوامر الخبيثة فى العديد من الأجهزة التى تتحكم فى الصوت مثل السماعات الذكية والأجهزة اللوحية والهواتف عبر مسافات كبيرة وعبر النوافذ الزجاجية".

وكجزء من دراستهم، وضع الباحثين سماعة Google Home الذكية فى مكتب بالطابق الرابع، ثم أضاءوا ليزر من خلال النافذة الموجودة به، على بعد 75 مترًا، ومما يدعو للدهشة أن هذا سمح لهم بـ "إضافة" الأوامر الخبيثة فى السماعة.

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وقالو: “على الرغم من قوتها المنخفضة البالغة 5 ميجاوات وظروف الرياح (التى تسببت فى تذبذب بعض الشعاع بسبب حركة الليزر)، نجح شعاع الليزر فى إضافة الأمر الصوتى أثناء اختراق نافذة زجاجية مزدوجة الجزء."

ومما يدعو إلى القلق، أن هذا التكتيك يمكن استخدامه للتحكم ليس فقط فى السماعات الذكية، ولكن أيضًا فى مختلف الأجهزة الذكية الأخرى، بما فى ذلك أبواب الجراج، وحتى السيارات.

وأوضح الباحثون: "غالبًا ما تكون مصادقة المستخدم على هذه الأجهزة غير موجودة أو غير موجودة، مما يسمح للمهاجم باستخدام الأوامر الصوتية المحقونة بالضوء لإلغاء قفل الأبواب الأمامية الذكية المحمية بأقفال، وأبواب الجراج المفتوحة، والتسوق على مواقع التجارة الإلكترونية على حساب الهدف، أو حتى تحديد موقع، وفتح وبدء تشغيل المركبات المختلفة المرتبطة بحساب جوجل المستهدف. "