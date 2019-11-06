علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أغرب أنواع النمل يأكل من جنسه داخل مستودع نووى فى بولندا.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجا ما يصل إلى مليون من النمل آكل لجنسه بعد أن تم احتجازه في مستودع للأسلحة النووية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لسنوات، حيث هرب مليون من النمل المحاصر فى مخبأ نووى بولندى، بعد أن ظلت على قيد الحياة لسنوات تتغذى على جثث النمل الموجود.

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فكانت "المستعمرة"، التى اكتُشفت لأول مرة في عام 2013، مكونة بالكامل من النمل العامل، مما يعنى أنهم لم يتمكنوا من التناسل.

 

مستعمرة النمل 2
مستعمرة النمل 

 

وقدّر العلماء أن ما يقرب من مليون من النمل العامل قد حوصرت في المستودع، بعد سقوطها باستمرار في أنبوب تهوية، والغريب أن النمل تمكن من الحياة دون ضوء ولا حرارة ولا مصدر واضح للغذاء.

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مستعمرة النمل 3
مستعمرة النمل 

 

وتوصل العلماء من خلال دراسة حديثة إلى أن النمل نجا من خلال تناول جثث زملائه المسجونين، حيث تراكمت على أرضية القبو، وأوضح البروفيسور فويتش تشيكوفسكي أنه في الطبيعة يحدث سلوك مشابه بشكل متكرر خلال فصل الربيع، عندما يكون الطعام البروتيني نادرًا.


مستعمرة النمل
مستعمرة النمل

 

وهذا الأمر يسمى بحروب النمل التى تخلف غذاء على هيئة جثث جديدة، وكذلك تعمل على تعيين حدود أراضي مستعمرات النمل المجاورة.

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