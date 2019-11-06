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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أغرب أنواع النمل يأكل من جنسه داخل مستودع نووى فى بولندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فكانت "المستعمرة"، التى اكتُشفت لأول مرة في عام 2013، مكونة بالكامل من النمل العامل، مما يعنى أنهم لم يتمكنوا من التناسل.
مستعمرة النمل
وقدّر العلماء أن ما يقرب من مليون من النمل العامل قد حوصرت في المستودع، بعد سقوطها باستمرار في أنبوب تهوية، والغريب أن النمل تمكن من الحياة دون ضوء ولا حرارة ولا مصدر واضح للغذاء.
مستعمرة النمل
وتوصل العلماء من خلال دراسة حديثة إلى أن النمل نجا من خلال تناول جثث زملائه المسجونين، حيث تراكمت على أرضية القبو، وأوضح البروفيسور فويتش تشيكوفسكي أنه في الطبيعة يحدث سلوك مشابه بشكل متكرر خلال فصل الربيع، عندما يكون الطعام البروتيني نادرًا.
مستعمرة النمل
وهذا الأمر يسمى بحروب النمل التى تخلف غذاء على هيئة جثث جديدة، وكذلك تعمل على تعيين حدود أراضي مستعمرات النمل المجاورة.
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