شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن جوائز Play Points فى الولايات المتحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة جوجل برنامج المكافآت الخاص بمتجر جوجل بلاي والذى يعرف بـ Play Points فى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن كان متاحاً فقط في كوريا.

وبحسب ما نشرته جوجل على موقعها، فإن برنامج المكافآت يعتمد على تقدم الشركة لرصيد مالي أو خصومات لمن يحصل على عدد معين من النقاط من خلال الإنفاق ضمن متجرها، حيث يمكن الآن للمستخدمين في الولايات المتحدة الحصول على نقاط لقاء شراء التطبيقات والألعاب وحتى الاشتراكات وأشكال المحتوى الأخرى كالكتب الالكترونية والصوتية وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج يوفر 4 مستويات هي "البرونزي، الفضي، الذهبي، والبلاتيني"، ولكل مستوى منها مزايا خاصة، تبدأ من منح نقطة عن كل دولار يتم إنفاقه، وصولاً إلى 1.4 نقطة عن كل دولار مع مزايا أخرى لمضاعفة الرصيد والجوائز الأسبوعية أو الشهرية، وقد أتاحت جوجل الانضمام المجاني للبرنامج.

كذلك فهناك اختصار خاص به يظهر للمستخدمين من الولايات المتحدة ضمن تطبيق جوجل بلاي، ويمكنك في أي وقت الانسحاب من البرنامج، فيما ترى جوجل أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع المستخدمين على المزيد من الإنفاق حيث أن متجر تطبيقات آبل عادة يحصل على نسبة أكبر من الإنفاق بالرغم من أن عدد مستخدميه أقل.